Un casco modulare dall'ampia visibilità che ha ottenuto 4 stelle su 5 nel crash test Sharp.

Con il nuovo Caberg Levo Sonar, l’azienda bergamasca (CABERG è acronimo di CAschi BERGamo) amplia la gamma dei caschi dedicata al mototurismo. Levo Sonar è un casco dalle soluzioni techniche all’avanguardia. Comodo, leggero, silenzioso e sicuro come dimostrato infatti dalle 4 stelle su 5 conseguite nei rigorosi crash test SHARP e la doppia omologazione ECE 22.05 (E3 – P/J) che ne garantiscono la sicurezza sia in versione integrale sia in versione aperta con la mentoniera alzata.

Disponibile in tre nuove varianti colore: nero, rosso e antracite, nero opaco, bianco e antracite e nella veste bianco, blu, azzurro e rosso. Il casco si caratterizza inoltre per avere una visuale ottima. La visiera “panoramic ultra-wide visor” offre infatti un campo di visione tra i più estesi della sua categoria. Levo Sonar è equipaggiato di serie con una lente antigraffio e anti appannamento Pinlock Max Vision ed un visierino parasole DVT (Double Visor Tech).

Questo casco top di gamma è ulteriormente dotato con il sistema JUST SPEAK EVO (e con altri comunicatori bluetooth aftermarket) che permettono di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS o ascoltare musica attraverso il telefono o lettore MP3. Infine il sistema di chiusura è con fibbia a regolazione micrometrica.

Caberg Levo Sonar: prezzo e disponibilità

Il modello Levo Sonar è disponibile nei migliori negozi di moto da metà dicembre 2021 ad un prezzo di 439,99 € Iva inclusa. Su AMAZON sono disponibili altri modelli Caberg Levo.

Offerte Caschi Caberg Levo su Amazon

