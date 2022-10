Joe Biden ha perso una drag race con la sua Corvette del 1967

Che Joe Biden sia un appassionato di auto è risaputo, tanto da andare come ospite nello show automobilistico di Jay Leno, gettarsi in una drag race con la sua Corvette del 1967, e perdere. Un periodo amaro per il Presidente americano, alle prese con un’altra sconfitta, questa ben più pesante, nella questione della produzione di petrolio dell’Opec+.

Il filmato sembra essere stato girato in agosto e ha visto in gara la Corvette C2 di Biden a una Corvette C7 del 2015 guidata da Michael Powell, figlio del defunto Generale Colin Powell, ex segretario di Stato ai tempi di Bush Sr,

Ebbene, qui sotto il filmato, messo in onda in tv nello show di Stephen Colbert:

Possiamo notare come Michael Powell batta nettamente Biden, anche perchè le due auto sono state costruite a quasi 50 anni di distanza l’una dall’altra. Eppure, nota qualcuno, il distacco delle due auto non è così ampio come ci si aspettava. Da qui il dubbio: possibile che Michael Powell non abbia schiacciato a fondo per non far fare una brutta figura al Presidente? Anche perchè, come si dice in questi casi, a pensar male ci si azzecca sempre.

Come riporta il New York Post, questa Corvette è un esemplare davvero importante per Biden.

“Mi stavo per sposare nell’agosto del ’67. Mio padre non aveva molti soldi, ma per anni ha gestito la più grande concessionaria Chevrolet dello Stato“, ha spiegato il Presidente. “C’erano 75 persone fuori dalla concessionaria. Ci fermiamo, si sparpagliano. Mio padre dice: ‘Questo è il mio regalo di nozze“.

