Jay Leno ha provato la Lucid Air Dream Edition 2022 da 1.111 CV

Jay Leno, oltre ad essere un volto noto della tv americana, è un noto collezionista di auto sportive, classiche e supercar. Nonostante l’attaccamento alle auto con motore termico, è anche un grande fan dei veicoli elettrici e recentemente ha messo alla prova la Lucid Air Dream Edition 2022. per la serie di video Jay Leno’s Garage.

La Lucid Air Dream Edition è il primo modello ad essere stata consegnato da parte della nuova casa automobilistica, offerto nelle varianti Performance e Range. La variante Performance eroga la bellezza di 1.111 CV dai suoi due motori elettrici costruiti in proprio, che le permettono lo 0-100 km/h in 2,5 secondi. Il modello Range eroga”solo” 933 CV e raggiunge i 100 km/h in 2,7 secondi e la sua autonomia è di 836 km. La Performance può percorrere invece percorrere fino a 758 km.

Prima di provare l’auto sulle strade di Los Angeles, Jay Leno ha l’opportunità di parlare con il vicepresidente senior del design di Lucid, Derek Jenkins, e poi con l’amministratore delegato Peter Rawlinson. Inutile nascondere le lodi di Leno per la vettura, che secondo lui sembra restringersi intorno a te quando la stai guidando, ed è estasiato dalla sua accelerazione.