Antony Morato Goldrake: la collezione che celebra l’iconico UFO robot

Antony Morato Goldrake: la collezione è dedicata all’arte figurativa di Go Nagai e ritrae l’eroe diventato una delle icone mitiche degli anni’80. Immagini e scritte ispirate ai manga giapponesi evocano la celebre saga del robot riconosciuto come un vero e proprio simbolo generazionale e rendono t shirt, felpe e accessori dei pezzi chiave di un guardaroba contemporaneo e trasversale, che unisce un universo maschile eterogeneo e cosmopolita ma compatto nei punti di riferimento culturali pop che hanno contribuito alla sua formazione.

“Goldrake è molto più di un eroe manga: rappresenta un’intera generazione che si riconosce in codici iconografici ben precisi. L’immagine del robot con cui siamo cresciuti diventa un simbolo di appartenenza e di riconoscibilità. Mi piace immaginare le mie felpe indossate non solo in un contesto pop ma anche in ambiti più formali, da uomini con un carattere forte e definito che amano fondere tendenze e ispirazioni per creare un look preciso e personale, spesso anticonvenzionale, svelando le loro passioni e i loro mondo di riferimento” ha raccontato Lello Caldarelli, CEO di Antony Morato.