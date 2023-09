Sulla scia della “sorella maggiore” 800NK, sbarca in Italia la tanto attesa naked media CFMOTO 450NK, una moto tecnicamente prestazionale e ciclisticamente performante.

CFMOTO 450NK: design

L’estetica si conferma, come per le altre naked CFMOTO, elegante, ma allo stesso tempo aggressiva e moderna, mixando armoniosamente una forma sinuosa con dettagli sportivi, quali il muscoloso serbatoio carburante e le protezioni radiatore. Il gruppo ottico Full Led, dalla forma distintiva e innovativa e il brillante colore Nebula White completano il layout complessivo del veicolo rendendo le forme ancora più filanti.

CFMOTO 450NK: motore e prestazioni

Il motore è un bicilindrico fronte marcia da 449 cc di cilindrata, che sprigiona una potenza massima di 34,5 kW (46,9 CV) a 10.000 giri/min e un coppia massima è di 39,3 Nm a 7.750 giri/min; il cambio è a sei marce e la velocità massima raggiungibile è di 178 km/h. Il serbatoio carburante è da 14 litri, i consumi di 22 km/l e le emissioni di CO2 pari a 105 g/km.

La precisione di guida è garantita da un telaio tubolare in acciaio legato al cromo-molibdeno, con il motore come parte della sua funzione strutturale. Il peso di soli 155 kg restituisce un comportamento super agile e improntato alla massima dinamicità.

L’impianto frenante, controllato da un sistema ABS a doppio canale, è J.Juan e monta disco singolo da Ø320 mm all’anteriore con un pinza radiale a 2 pistoncini e Ø220 al posteriore. La stabilità della 450NK è garantita da un sistema sospensivo con forcella a steli rovesciati di diametro Ø 37 mm all’anteriore e mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo al posteriore.

L’agilità è assicurata dai cerchi in lega leggera di alluminio a 6 razze da 17” che calzano pneumatici sportivi CST Adreno HS AS5 rispettivamente da 110/70 R17 all’anteriore e 150/60 R17 al posteriore e forniscono le migliori prestazioni in ogni condizione.

Il Traction Control è sicuramente uno dei punti di forza di questo veicolo, che assicura aderenza al terreno, controllo e sicurezza, mentre la alla frizione anti saltellamento CF-SC, già presente anche sugli altri modelli, permette di scalare le marce con estrema fluidità. A completare la ciclistica, dimensioni contenute di 1.990 x 810 x 1.130 mm, interasse di 1.365 mm e sella alta 795 mm con maniglione a fibbia e cavalletto laterale.

Strumentazione e dotazioni

La strumentazione delle CFMOTO 450NK è costituita da un display digitale TFT da 5″, di facile lettura grazie alla luminosità regolabile su 5 livelli e dotato di connettività Bluetooth caschi e smartphone, Trip Computer e orologio.

Due le modalità di visualizzazione tra cui è possibile scegliere, Concision e Classic; tante le dotazioni di serie quali il promemoria di cambio marcia e l’avviso superamento velocità pre impostata che possono essere attivati e disattivati direttamente dalla strumentazione.

Sempre di serie anche il controllo di trazione, la frizione anti saltellamento, la predisposizione presa 12V per accessori, il sistema di navigazione e relativa App CFMOTO Ride, la T-Box e il sensore 4G che utilizza una “recinzione elettronica” per informare il pilota della posizione del veicolo: tutti gli aggiornamenti del software vengono forniti ‘Over the Air’ tramite l’app.

CFMOTO 450NK si guida con patente A2 ed è già disponibile in colorazione Nebula White al prezzo di listino di € 5.490 iva inclusa f.c.

