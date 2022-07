È online l’undicesimo episodio di Duecilindri Magazine, il quarto della stagione 2022 che potete vedere qui sopra.

In questa puntata protagonista del test ride, è il trike, particolarissimo mezzo a tre ruote che attira sguardi e desta curiosità. Grazie ad American Dreams , il blogger Paolo Ghiringhelli, insieme ad Angelo Lanciano, ha provato due esemplari firmati Harley-Davidson, con motore Twin Cam 110 Screamin’ Eagle, e Boss Hoss, con un poderoso V8 6.200 da 375 cavalli,. Quale sono le peculiarità di questa tipologia di veicoli? Sono davvero così comodi? Si guidano come le moto? Tutte le risposte nel servizio.

Bad Boys Garage

È uno dei customizer di punta del nostro paese. Le special firmate Bad Boys Garage si sono distinte, per la loro originalità, nei più importanti eventi di settore. Lorenzo Nisi vanta una grande capacità di cimentarsi in stili diversi raggiungendo sempre ottimi risultati. Le telecamere di Duecilindri Magazine sono state nella nuova sede del Garage Dei Cattivi Ragazzi per intervistarlo.

A proposito di Carlo

Sono passati vent’anni dalla scomparsa di Carlo Talamo e ancora si parla di lui. Il 21 maggio scorso presso Rivolta Motociclette è andato in scena “A proposito di Carlo”, un appuntamento che ha riunito collaboratori del geniale imprenditore romano e storici dipendenti di Numero Uno Milano. Per chi di voi ha vissuto quegli anni, questo servizio sarà un piacevole tuffo nel passato, per tutti gli altri una testimonianza di un periodo unico per la scena Harley-Davidson del nostro paese.

Sporty Meeting 2022

Dal 2016 la crew di Duecilindri organizza Sporty Meeting: ecco com’è andata la sesta edizione di questo evento unico nel suo genere. Unico per la formula e unico per la splendida location di Grazzano Visconti.

