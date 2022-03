Duecilindri Magazine Custom Lifestyle: online la nona puntata del programma dedicato alle moto custom, partner di QM

In questa puntata la prova della special BMW R 18 M ideata da LowRide, DynaMite Garage e il Club Style, il binomio Hazard Motorcycle e RC Kustom e in chiusura l’intervista a Max Brun, socio di Carlo Talamo e Roberto Crepaldi nell’avventura di Numero Uno Milano.

È online il nono episodio di Duecilindri Magazine, il secondo della stagione 2022.

Il test della BMW R18 M by LowRide

Protagonista del servizio d’apertura è la BMW R18 M, progetto voluto da BMW Motorrad Italia, ideato da LowRide, realizzato da American Dreams e supportato da aziende e artigiani di punta del settore come Elaboratorio per i componenti in vetroresina, Carbon Italy per quelli in carbonio, ER Exhaust Revolution per gli scarichi, L.R. Leather per la sella, Dox Art Factory per la verniciatura, Rizoma per gli accessori e Metzeler per i pneumatici bimescola Cruisetec. L’abbiamo provata nel motodromo di Castelletto di Branduzzo e ci ha davvero entusiasmato. Non solo bella da vedere ma anche da guidare.

Dynamite Garage e il Club Style

Salito alla ribalta grazie alla serie televisiva Sons Of Anarchy è diventato un vero trend in fatto di customizzazioni. Non potevamo non dedicare un approfondimento al fenomeno del Club Style, l’ultima vera tendenza custom mondiale. Abbiamo coinvolto un vero esperto come Alessandro Piacentini di Dynamite Garage, tra i primi a sdoganare questo stile nel nostro paese, e Luca “Godz” Franchini, volto di Sky e DMax e grande appassionato di questo genere.

L’officina Hazard Motorcycle e il negozio RC Kustom

Hazard Motorcycle e RC Kustom un binomio vincente: siamo stati nella nuova sede, a Capriolo in provincia di Brescia, per scoprire le numerose proposte. Officina, ricambi, abbigliamento uomo-donna-bambino ma anche concessionaria Mutt e Benda. Matteo Fustinoni, sulla scena dal lontano 1994, affronta questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo degli esordi ma con un grande bagaglio tecnico alle spalle.

L’intervista a Max Brun di Numero Uno Milano

Sono passati oltre vent’anni dalla scomparsa di Carlo Talamo e ancora si parla di lui e di Numero Uno Milano. Per capirne di più, abbiamo incontrato Max Brun, uno dei fautori del successo del marchio Harley-Davidson nel nostro paese e fondatore nel 1984, insieme a Carlo Talamo e Roberto Crepaldi della mitica concessionaria milanese. Nel servizio trovate un estratto dell’intervista: la versione integrale la potete vedere nella sezione PlayList del canale.

Il programma Duecilindri Magazine Custom Lifestyle può essere seguito sul sito ufficiale duecilindrimag.com, sul canale YouTube e sui social Facebook e Instagram. Ogni puntata propone servizi diversi su test moto, interviste e approfondimenti con personaggi, aziende, brand ed eventi del mondo custom.

Su Duecilindri Magazine il Custom Lifestyle è sempre il protagonista. Info: redazione@duecilindrimag.com