GASGAS motocross 2024: prestazioni ottimali per grandi emozioni in pista

GASGAS motocross 2024: partendo dalla piccola MC 125, fino alla poderosa MX 450F dominatrice della MXGP, GASGAS ha una moto per ogni tipo di pilota! Non fa differenza se fai motocross per divertimento o per vincere. Quel che conta è la certezza che ciascuno dei nuovi modelli garantisce prestazioni ottimali, per regalare grandi emozioni in pista.

Tutti i modelli da cross GASGAS possono ora contare su nuovi telai in acciaio, nuovi telaietti in alluminio e nuovi forcelloni, e offrono una combinazione perfetta tra stabilità in rettilineo e rapidità in curva, così da aumentare il fattore divertimento all’ennesima potenza. E per accompagnare nel futuro le MC 125 e MC 250 a 2 tempi, entrambi i motori sono stati dotati del nuovo sistema TBI (Throttle Body Injection), che conta su due iniettori di carburante nel corpo farfallato, per una risposta più immediata e prestazioni in pista nettamente migliori.

Inoltre, anche i nuovi 2T mandano in pensione la pedivella di avviamento per passare a un comodo pulsante posizionato nel blocchetto a manubrio di destra, che rende tutto decisamente più semplice e veloce.

Da un estremo all’altro della gamma, tutti i modelli 2024 sono ora spinti da nuovi propulsori, più leggeri e capaci di erogare i valori di coppia e di potenza più elevati di sempre. Questi motori sono efficacemente ospitati all’interno di nuovi telai, e ruotati all’indietro di pochi gradi per abbassare il pignone, centralizzare le masse e far sì che le moto da cross più belle del pianeta siano ancora più belle da guidare.

GASGAS motocross 2024: caratteristiche

Nuove plastiche: le sovrastrutture offrono punti di contatto più generosi, in modo che il pilota possa stringere meglio la moto e controllarla in maniera più efficace. Il colore? 100% rosso, naturalmente!

Forcella WP XACT con tecnologia AER: regolabile a mano e ora dotata di un tampone idraulico per gestire al meglio gli atterraggi più duri.

Monoammortizzatore WP XACT : più corto e leggero, ha un nuovo pistone interno che consente di migliorare sia il comfort che le prestazioni garantendo comunque 300 mm di escursione della ruota.

: più corto e leggero, ha un nuovo pistone interno che consente di migliorare sia il comfort che le prestazioni garantendo comunque 300 mm di escursione della ruota. Nuove piastre forcella forgiate: con un nuovo asse di sterzo che offre un pizzico di flessibilità in più per migliorare il comfort.

Azionamento idraulico frizione ad alte prestazioni Braktec

Nuovi freni Braktec : dischi freno realizzati in esclusiva per GASGAS e nuove pinze anteriori e posteriori.

: dischi freno realizzati in esclusiva per GASGAS e nuove pinze anteriori e posteriori. Manubrio Neken realizzato in alluminio ad alta resistenza e con una piega esclusiva per GASGAS, assicura durata e comfort. E il paracolpi più grosso migliora la sicurezza.

realizzato in alluminio ad alta resistenza e con una piega esclusiva per GASGAS, assicura durata e comfort. E il paracolpi più grosso migliora la sicurezza. Nuova iniezione TBI a miscela per 2T che garantisce un funzionamento preciso, reattivo generando più potenza su tutto l’arco di erogazione.

Nuova valvola allo scarico elettronica per 2T che aiuta a sprigionare più potenza e coppia a tutti i regimi di rotazione.

Il selettore mappe al manubrio è ora su tutte le 4T, portando a nuovi livelli l’esperienza di guida. Con la semplice pressione di un tasto si possono controllare il launch control, il traction control, il quickshifter e la scelta tra le due mappe disponibili, in modo da personalizzare le prestazioni di ogni modello per ciascun pilota. E anche sulla nostra MC 250 troverete la scelta tra due diverse mappe motore.

I nuovi modelli MC 125, MC 250, MC 250F, MC 350F, MC 450F sono disponibili già a partire da fine agosto, ecco i prezzi della nuova gamma GASGAS motocross 2024 (IVA inclusa, franco concessionario):

MC 125 9.410 €

MC 250 10.330 €

MC 250F 10.745 €

MC 350F 11.035 €

MC 450F 11.365 €

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.