Gilet airbag Bering C-Protect Air per viaggiare in piena sicurezza

Gilet airbag Bering C-Protect Air: e si vive in una grande città la moto è un’alternativa più che valida ai mezzi pubblici ma occorre sempre affidarsi a capi tecnici e a dispositivi di protezione adeguati. Bering garantisce prodotti funzionali per tutti gli amanti delle due ruote e tra questi il gilet C-Protect Air, un capo che va indossato sopra la giacca, in grado di proteggere tutto il busto, preservando le zone vitali come il torace, l’addome e la schiena.

La peculiarità di questo gilet è la sua efficienza: riesce a gonfiarsi in meno di 0,1 secondi, e, una volta gonfiato, limita pericolosi movimenti del collo e del casco. Il gilet di Bering non è un capo usa e getta ed infatti se viene attivato una volta, e non ha subito gravi danni, è riutilizzabile inserendo una nuova cartuccia.

Il C-Protect Air è disponibile in due versioni pensate proprio per ogni tipologia di motociclista. La prima: un gilet total black, adatto soprattutto per i motociclisti urbani, sia donne che uomini, versatile e adeguato al traffico cittadino e la seconda di colore fluo, unisex, ideata proprio per coloro che viaggiano anche di notte, fuori dai soliti confini, e che necessitano quindi una visibilità maggiore.

Gilet airbag Bering C-Protect Air: caratteristiche

Attivatore integrato

Regular Fit

Peso 1,3 kg (protezione dorsale inclusa)

Paraschiena integrato

2 tasche esterne

Inserti riflettenti

Omologato CE

Da oltre 30 anni Bering unisce sicurezza, comfort e stile per proporre prodotti innovativi e dotati di caratteristiche tecniche uniche. Capi e accessori pensati per permettere a ciascun motociclista di vivere pienamente la sua passione per la moto, quale che sia il suo livello: principiante, esperto o persino professionista.

L’ampia gamma proposta consente di soddisfare le richieste dei biker più esigenti che contano sul loro equipaggiamento per sentirsi sicuri in ogni circostanza. Quattro divisioni per quattro stili: Racing, Pulse, Discovery e Metro, così che ogni motociclista possa sempre identificarsi con il marchio.

