Tutto quello che c'è da sapere sulle gomme invernali da moto su strada dutante il periodo invernale con gomme invernali per moto, date, divieti e multe, e come comportarsi in caso di neve o ghiaccio.

Moto e scooter con equipaggiati con gomme invernali moto non possono circolare in caso di neve e ghiaccio al suolo o nevicata in corso. Questo è bene chiarirlo subito e vale sempre, a prescindere dal tipo di pneumatico montato e dal suo codice di velocità. Si tratta di una prescrizione di legge giustificata da chiare motivazioni tecniche note anche al Ministero dei Trasporti. Qui invece tutto sulle gomme invernali per auto.

I pneumatici per due ruote marcati M+S sono prevalentemente destinati ad un impiego fuoristrada o per particolari versioni di scooter. Essi consentono un miglior grip su fondi sdrucciolevoli, in particolare su fango, strade bianche, ecc. e non specificatamente su neve o ghiaccio.

La circolare del 27 maggio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 12424-DIV3-C conferma quanto riportato nella circolare del Ministero dei Trasporti n.103 del 1995. Infatti, si ribadisce che ciclomotori e motocicli possono montare, nello specifico periodo stagionale, pneumatici di tipo M+S con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione fino ad un minimo di M (130 km/h), senza alcuna necessità di modificare il libretto di circolazione. Tutto ciò in perfetta analogia a quanto prescritto nella circolare ministeriale n. 104 del 1995 riguardante i pneumatici per vetture.

Niente ordinanze invernali

La Direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 n. prot. RU1580, che disciplina la “Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve”, esenta i ciclomotori/motocicli dal dover rispettare le Ordinanze invernali (dal 15 novembre al 15 aprile), consentendo quindi a questi veicoli la possibilità di circolare durante il periodo invernale senza l’obbligo di dover montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve ovvero avere catene a bordo. Questa Direttiva impone altresì esplicitamente il divieto di circolazione dei suddetti veicoli a due ruote in presenza di neve o ghiaccio al suolo o in caso di nevicata in atto.

Sì alle gomme invernali moto

In conclusione, sui ciclomotori e motocicli si possano montare dal 15 ottobre al 15 maggio le gomme invernali moto (marcati M+S). I veicoli così equipaggiati non possono circolare negli altri periodi dell’anno, ovvero dal 16 maggio al 14 ottobre. Infine, ricordiamo che tutti i ciclomotori e i motocicli non possono circolare in caso di neve o ghiaccio al suolo o in presenza di nevicata in atto, a prescindere dal tipo di pneumatico montato e dal suo codice di velocità.

