La Harley-Davidson Night a Milano: in mostra tutta la gamma dei nuovi modelli 2022.

Moto Harley-Davidson 2022: Harley-Davidson ha acceso i riflettori su Milano con la Harley-Davidson Night. Un’occasione per mostrare la nuova gamma Model Year 2022 e il nuovo arrivato: Nighster. Esposte tutte le grandi novità della Casa, tra cui Low Rider S con motore 117ci Milwaukee-Eight, Low Rider ST, Street Glide ST, Road Glide ST, Pan America 1250 Special e Sportster S.

Ospiti della serata Vittorio Brumotti, grande appassionato possessore di Harley-Davidson, nonché ambassador ufficiale del marchio di e-bike Serial 1 Powered by Harley-Davidson. Presente anche Jaime Lorente, attore spagnolo che ha recitato in “La Casa di Carta” e “El Cid” e nuovo rider Harley-Davidson. Inoltre, Jaime è anche cantante, quindi ha colto l’occasione per deliziare il pubblico con i suoi successi.

L’Harley-Davidson Night è stata l’occasione per mostrare non solo la gamma 2022, ma l’intero marchio e l’expertise della casa madre. Harley-Davidson sta lanciando infatti nuovi servizi che saranno presto annunciati, con l’obiettivo di interessare un pubblico nuovo e ancora più ampio. Uno di questi è il nuovo servizio H-D Certified, il programma ufficiale di Harley usate certificate H-D che includerà motociclette ufficiali di seconda mano che soddisfano determinati requisiti.

Verrà introdotta anche in Italia, Spagna e Portogallo una nuova formula di acquisto che andrà ad affiancarsi a quelle più tradizionali: Harley|Lease, il nuovo noleggio a lungo termine di Harley-Davidson.

Al fine di avvicinare il marchio ai nuovi clienti come brand globale lifestyle, è stato lanciato in Italia, e successivamente in altri Paesi, un progetto di pop-up store incentrato sull’abbigliamento lifestyle Harley-Davidson sia per motociclisti che per appassionati, per un’esperienza unica.

