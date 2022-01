Hevik abbigliamento moto 2022: le nuove giacche da moto e da scooter

In moto e nel tempo libero: tutte le novità di Hevik.

Hevik abbigliamento moto 2022, il marchio presenta le novità per vivere al meglio le due ruote. Elementi estetici originali, soluzioni tecniche pratiche e mirate alla totale sicurezza e una grande vestibilità rendono i capi Hevik perfetti da moto o scooter ma anche per il tempo libero, sempre più cross over tra adventure, café racer e urban.

Hevik abbigliamento moto 2022: la giacca di pelle stile Café Racer

Perfetta in sella e nel tempo libero, Avior è la nuova giacca dal fascino vintage che conquisterà le amanti dello stile Café Racer. In pelle bovina pieno fiore, è lavorata con un trattamento specifico all’anilina per aumentarne la morbidezza e migliorare la qualità mentre l’interno termico removibile a gilet, ne permette l’utilizzo anche nei mesi freddi.

Dotata di protezioni certificate CE a norma EN 1621-1:2012 di 1 livello su spalle e gomiti, predisposizione per agganciare il pantalone, tasca posteriore per ospitare il paraschiena HFB/ HCB protector e aree elasticizzate laterali e su braccia, è certificata secondo normativa EN 17092 e creata ad hoc per adattarsi alle forme del corpo femminile.

Hevik abbigliamento moto 2022: il completo Adventure

Il completo da touring per i motociclisti più esigenti: Centarus, composto da una giacca e un pantalone acquistabili separatamente, pensati per viaggiare all’avventura senza temere il meteo. Confortevole e traspirante. Giacca Centaurus è dotata di strato interno termico e membrana impermeabile testata per sopportare una pressione pari a 10000 mm di colonna d’acqua, entrambe estraibili e indossabili anche singolarmente.

In più è provvista dell’esclusivo sistema di ventilazione Hevik Dynamic Air Intake che consente un ricircolo ottimale all’interno del capo grazie alla presa d’aria a scomparsa apribile tramite zip. Completano i plus del prodotto la chiusura del collo con doppio bottone, quattro tasche esterne impermeabili, tre interne di cui una “a napoleone”, una tasca posteriore per il paraschiena omologato, prese d’aria regolabili sugli avambracci e predisposizione per l’aggancio del pantalone abbinato. Fitting personalizzabile con chiusure a strappo adattabili in vita e sui polsi e doppia regolazione sulle maniche. Protezioni CE su spalle e gomiti e certificazione in accordo alla normativa

Pantalone Centaurus come il capospalla, anche il pantalone Centaurus presenta due strati interni: uno impermeabile con tenuta di 10000mm di colonna d’acqua e uno termico- concepiti per essere indossati insieme o in maniera indipendente, un fit comodo grazie alle regolazioni a strappo sui fianchi e un’ottima traspirazione garantita dalle prese d’aria frontali e da due ulteriori verso l’esterno gamba. Fornito di tre tasche di cui una posteriore totalmente impermeabile, antiscivolo sulla seduta rinforzato, protezioni CE sulle ginocchia e predisposizione per aggancio alla giacca. Certificato in accordo alla normativa EN17092:2020 in classe A.

Hevik abbigliamento moto 2022: la giacca da scooter passpartout

Comoda, sicura, di inconfondibile ispirazione urban, Asterope è una nuova giacca da scooter ideale per muoversi nel traffico cittadino in ogni condizione climatica. Realizzata in poliestere mano pesca che dona al tessuto un effetto vellutato, presenta un rivestimento interno impermeabile fisso con tenuta a 4000mm colonne d’acqua, scaldino termico removibile, regolazioni a strap in vita e sui polsi per garantire un’ottima vestibilità. Dotata di quattro tasche esterne, una a “napoleone” e una interna sullo scaldino, tasca posteriore per paraschiena HFB/HCB Protector e protezioni CE su spalle e gomiti. Certificata in accordo alla normativa EN17092:2020 in classe A.

Hevik abbigliamento moto 2022: il capospalla Urban

Vega è la nuova giacca corta in stile urban da indossare con grinta in ogni momento della giornata. Leggera e versatile, totalmente in poliestere, è perfetta per le mezze stagioni grazie al pratico scaldino termico staccabile. Completano i punti di forza il fit totalmente personalizzabile con regolazione in vita, sui polsi e sulle braccia tramite bottoni a pressione, la predisposizione per l’aggancio al pantalone, quattro tasche impermeabili esterne, una a napoleone interna e due interne portadocumenti/cellulare.

Provvista di tasca posteriore per paraschiena HFB/HCB Protector, protezioni certificate CE su spalle e gomiti e certificazione in accordo alla normativa EN17092:2020 in classe A.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.