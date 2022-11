Honda CL500 2023: la moto per affrontare le sfide urbane, e non solo

La nuova Honda CL500 2023 si presenta in una spiccata veste retrò, ispirandosi alla Honda CL72 degli anni Sessana e Settanta. Utilizzando il motore bicilindrico parallelo della serie CB500, opportunamente messo a punto per questo nuovo modello, adotta un nuovo telaio tubolare in acciaio con struttura a diamante, sospensioni ad escursione maggiorata e ruote da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore.

Concepita sia per destreggiarsi con disinvoltura nel traffico urbano che per il fuoristrada leggero, ha uno stile inconfondibile, ricco di dettagli ricercati, come il serbatoio dalle linee morbide con paracolpi sugli incavi, i soffietti parapolvere in gomma sugli steli della forcella, il silenziatore alto a doppia uscita e con paracalore forato. Con luci full‑Led, cruscotto con display LCD a retroilluminazione negativa e, sul mercato italiano, due accattivanti colorazioni, la CL500 è pronta a fare amicizia con motociclisti giovani o esperti, per regalare a tutti pura spensieratezza su due ruote.

Honda CL500 2023: il video

Honda CL500 2023: design

La street scrambler affronta qualsiasi percorso con stile e la sua ergonomia la rende molto facile da guidare in ogni situazione. La combinazione tra la forma pulita e arrotondata del serbatoio e il silenziatore con scarico alto, con paracalore in acciaio inox, tocca profondamente le corde della nostalgia.

Tanti dettagli realizzati con cura – il tank pad e i soffietti copristeli della forcella, il rivestimento morbido e liscio della sella con il logo Honda in rilievo, il manubrio di alta qualità – si combinano per creare un look che trasuda fascino. Le opzioni di verniciatura, tutte abbinate a motore e telaio in nero, fanno risaltare ogni dettaglio in modo vivace.

L’altezza sella di soli 790 mm, insieme alla sezione centrale stretta, consente di raggiungere facilmente terra con i piedi e offre ampio spazio per le gambe. Inoltre, con fianchi perfettamente sagomati, si cinge saldamente la moto con le gambe per guidare in piedi quando si affronta il fuoristrada. La sezione posteriore bassa della sella poi facilita l’accesso al passeggero, e sotto la sella stessa si trova un pratico gancio per il casco protetto dalla chiave di sblocco.

Non solo esteticamente accattivante, il manubrio alto presenta la giusta angolazione per garantire un’ottima presa sia guidando in piedi che da seduti, con impugnatura ampia e contrappesi per ridurre le vibrazioni. Le protezioni negli incavi del serbatoio forniscono un efficace punto di contatto per le gambe; infine, le pedane in acciaio sono ampie e dotate di inserti in gomma per il massimo comfort.

Un elegante cruscotto tondo da 100 mm di diametro ospita il display LCD a retroilluminazione negativa. La strumentazione, semplice e intuitiva, comprende l’indicatore della marcia inserita, dei consumi e le spie degli indicatori di direzione. In caso di frenate brusche e improvvise si attiva il sistema di segnalazione della frenata di emergenza ESS (Emergency Stop Signal), che fa lampeggiare gli indicatori di direzione per avvisare gli utenti della strada di una frenata intensa in corso.

Honda CL500 2023: motore

Il motore bicilindrico parallelo da 471 cc con raffreddamento a liquido e distribuzione bialbero a 8 valvole della CL500 ha un’erogazione fluida, è di facile uso e assolutamente coinvolgente. Estremamente apprezzato e robusto, deriva da quello della “serie 500” di Honda.

La CL500 è dotata di una mappatura dell’iniezione PGM-FI dedicata e di una nuova configurazione di aspirazione e scarico che garantiscono una brillante coppia massima di 43,4 Nm a 6.250 giri/min e un picco di potenza di 46,6 CV (34,3 kW) a 8.500 giri/min. Per un’accelerazione più decisa in ogni marcia, la corona della trasmissione finale è da 41 denti, rispetto ai 40 denti della CMX500 Rebel.

Questo compatto propulsore presenta ottime prestazioni, con un’erogazione fluida di coppia ai bassi e medi regimi e grande brillantezza agli alti regimi, caratteristiche che lo hanno reso uno dei motori più amati di Honda.

Il cambio a 6 rapporti è progettato per offrire cambiate facili e precise, con una spaziatura ideale per scattare da fermi e per riprese istantanee. La frizione assistita con antisaltellamento alleggerisce il carico necessario sulla leva e migliora la sicurezza dell’assetto anche durante le scalate più repentine.

Accessori

Per la CL500 è disponibile un’ampia gamma di accessori che permette di soddisfare appieno le preferenze di personalizzazione di ogni motociclista.

le tabelle portanumero laterali in polipropilene leggero

il cupolino

i paramani

il parafango anteriore alto

le manopole riscaldabili

la presa di ricarica 12VACC

le cover per gli ammortizzatori posteriori

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.