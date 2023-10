La nuova Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 condivide il telaio e il motore con le versioni standard ed ES, ma per il 2024 si aggiorna per offrire la capacità di affrontare i lunghi viaggi, soprattutto su asfalto, con una maggiore precisione di guida, migliore protettività e, come sempre, grande praticità ed incredibile autonomia.

Come? Con l’adozione della ruota anteriore da 19” e di una carenatura ridisegnata, e con il confermato serbatoio benzina da 24,8 litri, il parabrezza regolabile in altezza, il paracoppa maggiorato, i cerchi tubeless, le manopole riscaldabili e la presa 12V.

Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024: caratteristiche

Anche per il 2024 la Adventure Sports è dotata delle sospensioni a controllo elettronico Showa EERA, ora con assetto rimodulato sulla maggiore attitudine stradale dovuta all’adozione della ruota anteriore da 19”. Le impostazioni di base sono ancora 4: Hard, Mid, Soft e Off-Road (collegati ai Riding Mode), per coprire ogni situazione di guida, più le modalità User a disposizione per consentire la massima libertà di scelta.

Si può inoltre selezionare il precarico molla dell’ammortizzatore posteriore, in modo da tenere conto delle condizioni di guida: a solo, con passeggero, a solo con bagagli, con passeggero e bagagli. Per il 2024 questa selezione è possibile anche in movimento.

A differenza dei modelli base ed ES, che mantengono il cerchio da 21”, la nuova Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 2024 passa al cerchio anteriore da 19”, con pneumatico radiale 110/80. Scopo di questa scelta è enfatizzare le già eccellenti doti dinamiche su asfalto, aumentando la stabilità, la sensazione di controllo ai massimi angoli di piega, e la manovrabilità a pieno carico.

Ne consegue un adeguamento delle tarature delle sospensioni elettroniche Showa EERA, ora con escursione leggermente ridotta (210 mm ant. e 200 mm post.), e una riduzione sia dell’altezza da terra (ora di 220 mm) sia dell’altezza sella, (ora più confortevole grazie ad una rinnovata imbottitura), pari a 855 mm (ribassabile senza attrezzi a 835 mm).

Per il 2024 il motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc, con testata Unicam a 8 valvole, grazie agli interventi su aspirazione, distribuzione, rapporto di compressione e sistema di scarico, mantiene invariata la potenza massima, pari a 102 CV, ma offre un’erogazione sensibilmente più corposa ai medi regimi, con più coppia e potenza su tutto l’arco di giri, e la coppia massima che passa da 105 a 112 Nm, ad un regime inferiore (‑750 giri/min: 5.500 giri/min invece di 6.250). Gli interventi sul motore hanno interessato anche il cambio della versione DCT, che garantisce ora partenze e manovre a bassa velocità ancora più fluide e controllabili grazie alle nuove sofisticate mappe di gestione del rilascio frizioni

Il telaio in acciaio ha una struttura a semi-doppia culla mentre il telaietto reggisella è in alluminio e imbullonato (smontabile). Il forcellone in alluminio deriva da quello della CRF450R.

Il cuore dell’elettronica è nella piattaforma inerziale IMU a 6 assi collegata a tutti i sistemi di ausilio alla guida: controllo di trazione HSTC a 7 livelli, controllo antiwheelie dell’impennata a 3 livelli e ABS cornering a 2 modalità con funzione antisollevamento ruota posteriore. La presenza della IMU ottimizza anche l’efficacia degli eventuali cambi marcia in curva nel caso della versione con cambio DCT.

I Riding Mode preimpostati sono quattro (Tour, Urban, Gravel e Offroad) a cui se ne aggiungono due (User 1 e 2) personalizzabili. Per il 2024 il Throttle By Wire, l’ABS, la IMU e, ovviamente, il DCT, hanno messe a punto ancora più raffinate per rendere la guida più efficace e sicura.

La strumentazione è il massimo che si possa chiedere su una maxienduro da viaggio: uno schermo TFT touch a colori da 6,5” multifunzione, dotato anche di Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth, accoppiato ad un ulteriore display LCD con le spie di servizio e le informazioni essenziali. Il cruise control è di serie.

Il frontale è stato parzialmente ridisegnato (nuovo cupolino e nuove carene) ma resta aggressivo e immediatamente riconoscibile, caratterizzato dalle doppie luci full‑Led con DRL (Daytime Running Lights) e cornering lights progressive che massimizzano la sicurezza attiva. Confermati gli indicatori di direzione a disattivazione automatica e con funzione di lampeggio rapido antipanico in caso di frenate intense.

Per il model year 2024 la CRF1100L Africa Twin Adventure Sports è disponibile in due colorazioni: Matt Ballistic Black Metallic, con ruote nere e Pearl Glare White’ (Tricolour), con ruote color oro.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED