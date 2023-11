Honda Forza 125 2024: dopo il rinnovamento del modello nel 2023, il sofisticato Forza 125 riceve una razionalizzazione della gamma colori che si declina nel Mat Cynos Gray Metallic e Pearl Falcon Gray. Tutte le altre caratteristiche del modello restano invariate. In versione Deluxe è equipaggiato con Smart Top-Box di serie.

Honda Forza 125 2024: caratteristiche

Il gruppo ottico full Led di ultima generazione domina la carenatura anteriore, dando al Forza 125 un’identità raffinata ed elegante, con spunti presi direttamente dal fratello maggiore di 750 cc.

Ma se lo stile è contemporaneo, la praticità è ai massimi livelli. Il parabrezza è regolabile elettricamente su 180 mm di escursione, per avere sempre la protezione dal vento preferita, in città o sulle strade extraurbane. La presa USB-C nel vano portaoggetti anteriore assicura ricariche anche in movimento, mentre la Smart Key libera le mani dal macchinoso uso di chiavi fisiche. E come tutti i fan del Forza sanno, il vano sottosella è il più grande alleato per la praticità quotidiana, con spazio per due caschi integrali e altri oggetti.

Il telaio è invariato, così come il performante motore monocilindrico monoalbero a 4 valvole raffreddato a liquido di 125 cc, tenuto a bada dall’efficace controllo di trazione HSTC. Con una potenza max di 14,5 CV (10.7 kW) e una coppia max di 12,3 Nm, accelerazione e ripresa sono brillanti in ogni situazione e la velocità massima effettiva tocca i 108 km/h.

Sofisticato anche il gruppo ottico posteriore, ora con una caratterizzante “V rovesciata” e luci stop al centro, e il quadro strumenti, sempre caratterizzato dal gradevolissimo mix di indicatori analogici e schermo LCD centrale a retroilluminazione negativa.

