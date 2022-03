Honda Fireblade Day, 23 aprile 2022, circuito di Misano: giornata in pista dedicata ai possessori di un CBR900RR/CBR1000RR

Scendi in pista sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Honda Fireblade Day 2022 – Possiedi una “Fireblade”? Non importa di quale anno sia, l’importante che sia una Honda Fireblade di qualsiasi anno, dalla prima CBR900RR del 1992 all’ultimissima CBR1000RR-R.

Tuttavia, in occasione del 30° anniversario della leggendaria Fireblade, Honda regala agli appassionati possessori di tutti i modelli della sua straordinaria superbike (dal 1992 ad oggi), la possibilità di vivere una giornata di prove sull’asfalto del circuito Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Honda Fireblade Day: data

Il Fireblade Day si svolgerà Sabato 23 Aprile 2022 sul circuito di Misano che sarà riservato in esclusiva per Honda ed i possessori di una Fireblade.

Honda Fireblade Day: costo

I motociclisti possessori di una Honda Fireblade, pagando un contributo di 60,00 € (IVA inclusa) potranno accedere in pista in tre turni da 20 minuti ciascuno, con servizio di cronometraggio e noleggio transponder inclusi nella quota. Nel paddock sarà disponibile anche un race service gomme per chi vorrà sostituire gli pneumatici direttamente in circuito.

Honda Fireblade Day: prenotazione

Per prenotare la partecipazione in pista al Fireblade Day è necessario collegarsi a questa pagina e scaricare il modulo di adesione, compilarlo in ogni parte, firmarlo e inoltrarlo via email all’organizzatore insieme all’informativa privacy. I posti sono limitati!

Infine, l’evento in pista sarà accompagnato anche d a una tappa speciale del calendario di demo ride “Honda Live Tour”, con la possibilità, per tutti, di provare su strada i modelli di punta della gamma scooter e moto della casa dell’Ala. Basta avere con sé casco e patente valida, la registrazione per il test ride avverrà direttamente sul circuito.

Offerte Abbigliamento per motociclisti su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!