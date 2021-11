Migliori prestazioni e minori consumi per il nuovo motore Euro 5.

Honda SH 2022 – Migliorare l’Honda SH125/150i non è un compito semplice, non fosse altro perché si sta parlano di uno degli scooter più venduti e amati d’Europa. L’obiettivo dei progettisti Honda era quello di raggiungere una maggior potenza, coppia e ridurre i consumi. Tuttavia, la progettazione di un nuovo brillante motore eSP+ a quattro valvole, con Start&Stop, conforme alle normative Euro5 si è rivelato un buon punto di partenza.

Inoltre, il controllo di trazione HSTC è stato aggiunto per aumentare la sicurezza di chi guida e lo Smart‑Top Box, collegato alla Smart-Key, è una gran comodità. Il telaio, completamente riprogettato prevede ora il serbatoio sotto la pedana piatta. Questo consente quindi di avere a disposizione più spazio sotto la sella (dove è ora presente una comoda presa USB), mentre la nuova geometria della sospensione posteriore migliora il comfort e la tenuta di strada.

La nuova carrozzeria con finiture di alta qualità e l’accattivante design del frontale esalta ulteriormente il carattere del nuovo SH125/150i. Le brillanti luci a LED sono confermate e la strumentazione è un elemento LCD completamente digitale e ricco di informazioni.

Honda SH 2022: Motore e consumi

Per il motore 125 la potenza massima è di 13 CV (9,6 kW) a 8.250 giri/min (rispetto ai precedenti 8,9 kW a 8.500 giri/min), con una coppia di 12 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 11,5 Nm a 7.000 giri/min). Il motore da 150cc ha una potenza massima è di 16,9 CV (12,4 kW) a 8.500 giri/min (rispetto ai precedenti 11 kW a 8.250 giri/min), con una coppia di 14,9 Nm a 6.500 giri/min (in precedenza 13,9 Nm a 7.000 giri/min). Tuttavia, le curve di potenza e coppia evidenziano graficamente quanto il nuovo motore sia ancora più potente, già da 4.000 giri/min fino a raggiungere i 10.000 giri/min.

Il consumo di carburante dell’SH125i (con sistema Start & Stop disattivato) è di 45,7 km/l (ciclo medio WMTC). Il consumo di carburante dell’SH150i (senza sistema Start & Stop attivato) è di 44,7 km/l (ciclo medio WMTC).

Honda SH 2022: colori e disponibilità

Honda SH125/150i 2022 è in vendita in Italia nella sola configurazione con parabrezza, paramani e Smart-Top Box di serie nelle seguenti colorazioni (due delle quali nuove MY2022): Mat Pearl Cool White – Sporty (NEW), Mat Rock Gray – Sporty (NEW) che affianca Pearl Nightstar Black, Pearl Cool White, Timeless Gray Metallic e Pearl Splendor Red.

