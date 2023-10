Kawasaki Ninja Special Edition per celebrare i 40 anni del brand Ninja

In occasione del 40° anniversario del brand Ninja la Casa di Akashi presenta le Kawasaki Ninja Special Edition. Si tratta di una serie di modelli Ninja riadattati per celebrare quattro decenni di prestazioni e innovazione.

Tuttavia saranno presentati in anteprima ad EICMA 2023 (QUI date, orari e prezzi del Salone Internazionale delle due ruote): a Ninja ZX-10R, modello che ha permesso di vincere numerosi titoli nel Campionato Mondiale Superbike; la Supersport Ninja ZX-6R da 636cc e la più recente Ninja ZX-4RR.

Ogni modello sarà disponibile in suggestiva livrea che evoca le colorazioni dei primi anni ’90: verde, blu e bianco e il logo Kawasaki che domina la carena inferiore; proprio come le moto vincitrici di tre campionati endurance dell’epoca. Adottata per la serie ZXR del 1989, la distintiva livrea si ispira a un mood retrò, apparendo al tempo stesso fresca e contemporanea.

Tutti i modelli Special Edition sfoggiano il logo del 40° anniversario sul serbatoio e la combinazione tra i colori è stata attentamente adattata alle carene. Il logo Kawasaki è stato tratto da disegni originali e persino le i caratteri che riportano la cilindrata sul codino sono un rimando a quel periodo. Completano la colorazione i cerchi lime green e combinata a telaio e forcellone color argento.

Infine, questi tre speciali modelli, affiancheranno le colorazioni già annunciate per la stagione 2024.

Offerte Abbigliamento Moto su Amazon

—–

—–

Qui il canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED