Husqvarna configuratore FC 450 2023: la casa motociclistica lancia l’inedito configuratore 3D a supporto dell’introduzione della nuova gamma motocross 2023. Questo strumento offre un’esperienza senza precedenti in termini di concezione e funzionalità, e consente di definire e visualizzare in tempo reale le specifiche e lo stile della moto da cross che i potenziali acquirenti hanno in mente per battere i loro avversari.

Husqvarna configuratore FC 450 2023: come funziona, il video

La creazione del configuratore 3D real-time è figlia della collaborazione con Unreal Engine e Google. Ogni pilota potrà sperimentare un ventaglio di opzioni e accessori tecnici pressoché infinito in termini di combinazioni possibili, per arrivare a definire la propria moto da competizione nel modo più fedele e individuale possibile.

La prima a disporre di questa piattaforma sarà la nuovissima FC 450 2023, a seguire la TC 250 a 2 tempi e successivamente tutti i modelli della gamma motocross di Husqvarna Motorcycles.

Molto più di un semplice showroom virtuale online, il configuratore permette di visualizzare in modo fotorealistico la nuova FC 450, completa di tutte le dotazioni e le opzioni di stile richieste in base ai gusti e alle esigenze degli aspiranti proprietari. Ogni creazione può essere poi visualizzata in una serie di scenari e sfondi immersivi, consentendo al pilota di verificarne l’aspetto e la rispondenza alla propria visione.

All’interno del configuratore online è possibile osservare più da vicino oltre 150 elementi della gamma Accessori Tecnici di Husqvarna Motorcycles e questo consente di creare un canale di comunicazione tra il pilota e il concessionario, che si attiva da prima che il cliente abbia deciso di comprare e che va oltre la consegna della moto.

