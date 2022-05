La gamma a due e quattro tempi è stata completamente riprogettata con numerose tecnologie innovative.

Husqvarna gamma Motocross 2023: la nuova generazione dei modelli da motocross TC ed FC di Husqvarna Motorcycles è dotata di tutte le tecnologie più recenti e degli ultimi sviluppi elettronici, che ne migliorano ulteriormente le potenzialità in pista. Ogni modello a 2 o 4 tempi è stato progettato per offrire le massime prestazioni e affidabilità, per competere in gara già come esce di serie.

Husqvarna gamma Motocross 2023: caratteristiche

Tutti e cinque i modelli in gamma vantano nuove sospensioni, nuovi telai, nuovi forcelloni e nuove plastiche, che hanno migliorato la dinamica di guida e alzato l’asticella delle prestazioni in pista, qualunque sia il livello del loro pilota. Sapientemente costruiti con componentistica di alta qualità e tutte le ultime innovazioni, i modelli TC ed FC sono il riferimento tra le motociclette da motocross premium.

I modelli a 2 tempi TC 125 e TC 250 2023 rafforzano ulteriormente la propria leadership grazie all’adozione dell’iniezione elettronica di carburante (Electronic Fuel Injection, EFI) e avviamento elettrico. Questi importanti aggiornamenti sottolineano lo sviluppo continuo di queste popolari motorizzazioni e fissano il riferimento nel competitivo segmento delle cross racing 2T.

Le quattro tempi FC 250 e la FC 350 2023 sono spinte da motori completamente nuovi e sono state progettate per essere più veloci, più leggere e con una miglior dinamica di guida. Dotate delle ultime innovazioni in fatto di tecnologie e ausili alla guida, questi modelli restano al vertice del motocross mondiale insieme alla FC 450, il cui motore è stato riposizionato all’interno del telaio e aggiornato con una nuova testa, che assicura più coppia e prestazioni.

Questi nuovi modelli motocross sfoggiano sovrastrutture che evidenziano l’approccio pionieristico di Husqvarna nella concezione delle motociclette offroad; il design di ispirazione svedese è completato da grafiche bianco-grigie di grande impatto.

La triangolazione manubrio-sella-pedane è stata rivista per migliorare il contatto delle ginocchia, soprattutto nella guida in piedi, e ispirare più fiducia ai piloti di ogni livello, consentendo loro di dare il massimo per periodi di tempo più lunghi. I punti di contatto così snelli consentono al pilota di muoversi liberamente sulla moto, migliorando la maneggevolezza complessiva.

Il profilo piatto della sella, unito al rivestimento ad alto grip, offre un comfort e un controllo superiori in ogni condizione. Una nicchia nascosta sotto la sella, appena sopra il filtro dell’aria, consente di sollevare agevolmente la moto con la forza delle gambe per spostarla da ferma.

I modelli TC ed FC 2023 sono accompagnati dalla gamma di accessori e dalla collezione di abbigliamento tecnico. La selezione di prodotti pensati per migliorare prestazioni ed affidabilità delle nuove moto comprende ruote, piastre forcella, scarichi e numerose parti protettive. Per quanto riguarda il comfort, la sicurezza e lo stile, la collezione di abbigliamento tecnico garantisce a piloti di tutti i livelli di essere perfettamente equipaggiati per le loro uscite.

Husqvarna gamma Motocross 2023: prezzi

TC 50 4.500 €

TC 65 5.450 €

TC 85 6.620 €

TC 125 9.600 €

TC 250 10.340 €

FC 250 10.900 €

FC 350 11.300 €

FC 450 11.550 €

