Kawasaki KX450 2024: la moto per una nuova stagione Off-Road

Kawasaki KX450 2024: dopo cinque anni la moto protagonista indiscussa della categoria 450 cm3 è stata completamente rinnovata. La versione 2024 è dotata di un nuovo telaio e sovrastrutture, oltre a prestazioni superiori fornite dal nuovo motore che presenta aspirazione e scarico allineati simmetricamente.

La sua maneggevolezza di guida è stata notevolmente incrementata, garantendo un maggiore feeling sull’anteriore e migliorando non solo le prestazioni in curva, ma anche la sua già acclamata leggerezza e la sua leggendaria stabilità sul dritto. Gli aggiornamenti per la prossima stagione includono componenti frenanti Brembo premium e manopole ODI Lock-on, entrambe novità su un modello KX.

Inoltre, le nuove ed aggressive plastiche verdi offrono una migliore ergonomia grazie ad un’interfaccia con il pilota snella e più fluida. In termini di aggiornamenti tecnologici, i modelli KX450 e (KX450X) 2024 presentano per la prima volta i Power Mode e Kawasaki Traction Control, che possono essere selezionati facilmente attraverso gli interruttori sulla parte sinistra del manubrio.

I piloti possono selezionare velocemente tra due livelli di controllo della trazione, con un diverso livello di intervento, per adattarsi alle condizioni della pista e alle proprie preferenze. Se lo si desidera, il sistema può anche essere completamente disattivato.

È inoltre possibile scegliere tra le due mappature del motore (una normale ed una più “addolcita”) presenti in centralina ECU, utilizzando il pulsante Mode (M) sulla parte sinistra del manubrio.

Utilizzando l’applicazione “Rideology The App KX”, i piloti possono connettersi direttamente alla moto utilizzando i loro smartphone, regolando la mappatura del motore e intervenendo anche su iniezione e anticipo. Sono anche accessibili i registri di manutenzione.

