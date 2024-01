Kawasaki ZX-10RR Winter Test Limited Edition: 5 esemplari per il mercato italiano

Continuano le versioni in edizione limitata della Casa di Akashi. La Kawasaki ZX-10RR Winter Test Limited Edition è l’ultima di queste, nata dalla Superbike più vincente della SBK moderna che si infatti presentata in una nuova livrea in occasione dei test invernali di Jerez de La Frontera.

La Limited Edition “Winter Test” è ora disponibile in una serie numerata di 25 pezzi, di cui solo 5 destinate al mercato italiano. Tuttavia, la replica della moto guidata da Axel Bassani e Alex Lowes sarà equipaggiata con un silenziatore Akrapovic street legal per regalarle un suono unico e un’esperienza di guida ancora più entusiasmante.

Oltre alla colorazione inedita Ebony Black e i dettagli giallo fluo, la Winter Test si distingue per un altro dettaglio esclusivo: il cupolino è impreziosito da un logo a forma di cristallo di neve e il carattere Kanji “Fuyu”, che significa “inverno”. Gli acquirenti di questa limited edition avranno inoltre diritto ad un premio esclusivo: due VIP pass per vivere insieme un’esperienza indimenticabile nell’hospitality del Kawasaki Racing Team, durante una gara del mondiale SBK a scelta.

Kawasaki ZX-10RR Winter Test Limited Edition: prezzo

Per prenotare la Ninja ZX-10RR Winter Test Edition, i clienti dovranno rivolgersi alle concessionarie ufficiali della rete Kawasaki. Sarà infine disponibile a partire da febbraio, ad un prezzo di 33.000 euro f.c.





