Kawasaki nuovo logo: il ritorno del River Mark e 10 nuove moto elettriche

Kawasaki sceglie il River Mark come nuovo simbolo di identità aziendale.

Kawasaki nuovo logo: un’azienda con oltre 120 anni di storia, che comprende imprese manifatturiere impegnate nel settore: marino, terrestre, aeronautico e aerospaziale.

Dopo l’annuncio della creazione di una nuova società all’interno del gruppo, creata per concentrarsi esclusivamente sulla produzione di motocicli e veicoli a motore per utilizzo specifico, Kawasaki Motors Ltd ha ora lanciato la nuova brand identity che simboleggia sia l’aspetto storico e di heritage aziendale e sia l’ottimismo per il futuro di questa realtà globale.

Kawasaki nuovo logo: il River Mark, la storia

Il River Mark, rappresentazione stilizzata dell’ideogramma giapponese raffigurante il fiume, è apparso per la prima volta nel 1870, quando è stato visto sulle bandiere delle navi di proprietà della Kawasaki Tsukiji Shipyard, la precorritrice della Kawasaki Heavy Industries. Fondata da Shōzō Kawasaki nel 1878, la compagnia si concentrò inizialmente sulla costruzione di navi soddisfacendo il desiderio del Giappone di esportazione e commercio oltre alla voglia nazionale di ritagliarsi un ruolo nell’economia internazionale. Con una solida reputazione per l’innovazione marina e la qualità costruttiva, l’ambiziosa azienda si espanse presto nel settore dell’ingegneria civile, del materiale rotabile e della produzione di motori a vapore, sino a spiccare letteralmente il volo creando il suo primo aereo.

Nei momenti chiave durante la sua storia nella continua evoluzione di questa vasta azienda di portata e reputazione globali, è stato utilizzato il River Mark. La sua applicazione era limitata ai prodotti Kawasaki più significativi del loro tempo. Nell’era moderna, il River Mark è tornato alla ribalta quando è apparso sulle carenature di prodotti unici come: Kawasaki Ninja H2 e Ninja H2R alimentate dai loro motori sovralimentati progettati e realizzati internamente presentati nel 2015.

Oggi Kawasaki adotta il famoso River Mark come simbolo di Corporate Identity e che questo semplice ma efficace logo rotondo sia il principale simbolo identificativo degli sforzi congiunti delle sue numerose aziende e dei loro prodotti diversi in ambienti sia commerciali che di pubblico consumo.

Kawasaki nuovo logo: Kawasaki Motors, Ltd.

Sono stati anche svelati anche i nuovi progetti della neocostituita Kawasaki Motors, Ltd, che si concentrerà sulla produzione di veicoli a due ruote, veicoli fuoristrada a quattro ruote, moto d’acqua Jet Ski e motori di uso generale, inoltre porterà avanti una politica per la neutralità del carbonio combinando tutte le conoscenze e il patrimonio accumulati in decenni di produzione con il desiderio di affrontare nuove sfide con nuove forme di risorse energetiche.

Tra le novità svelate: un veicolo elettrico a due ruote, una motocicletta ibrida che combina benzina ed energia elettrica e la prima versione di un prototipo di motore alimentato a idrogeno sviluppato sulla base del propulsore di Ninja H2.

Il nuovo obiettivo aziendale è quello di introdurre dieci motociclette elettriche o ibride entro il 2025. Sono stati inoltre svelati i piani per lo sviluppo di cinque nuovi veicoli a quattro ruote da fuoristrada alimentati da fonti di energia alternativa da realizzare nei prossimi anni.

La nuova società si occuperà non solo di prodotto, ma anche dello sviluppo di tecnologie complementari come l’intelligenza artificiale, l’integrazione della tecnologia radar e interfacce incentrate sul cliente come l’app Rideology di Kawasaki che collega lo smartphone del cliente al proprio veicolo tramite Bluetooth.

