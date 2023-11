KL Gemma EV 2024 è la versione elettrica di Gemma, proposta per chi è alla ricerca di uno scooter dal caratteristico look retrò, agile e moderno. La nuova versione green del modello si conferma, al pari di Gemma 125 a cui si va ad affiancare, uno scooter perfetto per gli spostamenti quotidiani.

Grazie alla sua leggerezza (115 kg), autonomia (180 km a 25 km/h) e prestazioni (motore da 7,5 kW e velocità max di 90 km/h), Gemma EV si candida a diventare un veicolo di riferimento nel segmento degli scooter elettrici.

La versione elettrica di Gemma sfoggia le stesse dotazioni di elettronica di ultima generazione del modello termico, come il Keyless System, l’avviamento Silent Start e il sistema Start & Stop, che contribuisce a contenere i costi di gestione. Completano la dotazione di serie, la strumentazione TFT a colori da 3.5 pollici e un antifurto sonoro.

Lo scooter Gemma EV sarà disponibile sul mercato dalla primavera 2024, nel colore Bianco con grafica, al prezzo di 3.890 € f.c. (IVA inclusa).

Qui tutte le informazioni su date e orari di Eicma, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi.

