KTM RC 8C 2024, moto sportiva in edizione limitata per uso pista

Realizzata a mano in soli 100 esemplari, la KTM RC 8C porta in pista livelli di performance senza precedenti, grazie alle dotazioni tecniche da vera GP.

KTM RC 8C 2024 è la moto sportiva adatta per divertirsi in pista e spinta da un potente motore bicilindrico parallelo da 889 cm³. Tuttavia, questa esclusiva moto da pista, prodotta in soli 100 esemplari, si distingue per una ciclistica raffinata sviluppata per i circuiti e componenti racing top di gamma.

La nuova RC 8C 2024 potrà essere pre-ordinata online dalle ore 15 di mercoledì 20 marzo e una volta confermato l’ordine sarà possibile acquistare il pacchetto ULTIMATE TRACK EXPERIENCE, un evento esclusivo organizzato a Portimão, in Portogallo, presso l’Autodromo Internazionale dell’Algarve.

Scegliendo questa seconda opzione, 30 fortunati Orange Rider potranno approfondire le proprie conoscenze tecniche sulla moto, scoprire tutti i segreti sul setting delle sospensioni WP, girare in pista coi migliori piloti KTM, effettuare una serie di “hot laps” sulla splendida KTM X-BOW in compagnia dei KTM Factory Driver e, una volta spenti i motori, cenare con i partecipanti all’evento e lo staff KTM, condividendo le emozioni della giornata appena trascorsa.

KTM RC 8C 2024: caratteristiche

Realizzata in stretta collaborazione con Krämer Motorcycles, la RC 8C è impreziosita da carene a sgancio rapido in Kevlar e carbonio ispirate alla KTM RC16 protagonista in MotoGP sotto le quali “pulsa” il motore bicilindrico parallelo LC8c DOHC a 8 valvole da 889 cm³ che eroga un potenza massima di 135 CV. Il tutto è montato su un telaio tubolare in acciaio 25CrMo4, impreziosito da una serie di elementi alleggeriti e accessori WP Pro Components top di gamma.

Autentica moto da pista, la Supersport di Mattighofen è dotata di un serbatoio posteriore a sgancio rapido alloggiato tra codone e sottosella, ruote Dymag dal peso contenuto e pneumatici slick Pirelli. La ciclistica prevede all’anteriore una forcella WP XACT PRO 7543 a cartuccia chiusa da 43 mm, al posteriore spicca il mono-ammortizzatore WP APEX PRO 7746 dotato di regolatore del precarico remoto e di pratici registri per intervenire con precisione sulla compressione alle alte e basse velocità e sull’estensione.

Inoltre, questa RC 8C 2024 è stata dotata di un impianto frenante di altissimo livello, composto da una pompa radiale Brembo 19RCS CORSA CORTA di derivazione MotoGP e pinze freno anteriore Brembo Stylema che mordono dischi flottanti da 290 mm. Al posteriore è invece presente una pinza Brembo a due pistoncini, abbinata a un disco flottante da 230 mm.

Infine, dispone di un quadro strumenti AIM MXS 1.2 RACE e di un data logger con funzionalità GPS integrata. Grazie alla visualizzazione su un display TFT da 5″ con funzionalità di registrazione costante dei dati, i piloti possono sfruttare il software AIM RaceStudio per osservare in dettaglio specifiche metriche delle performance e migliorare i tempi sul giro con la massima precisione.

KTM RC 8C 2024: prezzo

La nuova KTM RC 8C 2024 sarà venduta al prezzo di 42.000 euro, IVA inclusa.

Copyright Image: Sinergon LTD