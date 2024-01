Autonomia scooter elettrici 2024: ecco i modelli migliori

Gli scooter elettrici con la maggiore autonomia disponibili sul mercato italiano. Confronta le caratteristiche, i prezzi e le prestazioni per scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Cresce sempre più l’apprezzamento degli italiani nei confronti degli scooter elettrici e questo è merito degli incentivi, che portano il prezzo ad essere paragonabile a quello di uno scooter a miscela.

L’autonomia degli scooter elettrici è variabile a seconda del modello e della marca. In genere, gli scooter elettrici più economici e con batterie più piccole possono percorrere generalmente tra i 30 ed 50 km con una singola carica, mentre i modelli più costosi e con batterie più grandi possono avere un’autonomia anche oltre i 150 km. In ogni caso, abbiamo selezionato gli scooter elettrici con più autonomia sul mercato italiano.

Vespa elettrica – 100 km

Sempre presente l’iconica Vespa di Piaggio che esiste anche in versione completamente elettrica. Il suo prezzo parte da 7.199 €, che ovviamente può scendere con gli incentivi. Per la prima volta è inoltre presente una versione speciale, chiamata RED, a 7.399 €, con dettagli in rosso.

Il motore ha una potenza di 4 kW di picco e 3,6 kW di potenza continua, mentre la batteria è di LG e ha una capacità di 4,2 kWh con tempi di ricarica di 4 ore. Il design è quello classico di Vespa, con livrea in argento e inserti azzurri a identificare la propulsione a zero emissioni.

Wow 774 Plus – 110 km

Sempre italiano è il Wow 774 Plus, di cui noi abbiamo provato la versione più performante 775 che però perde un po’ di autonomia. Il prezzo di questo “cinquantino” elettrico è di 5.450 €, ma con gli incentivi può scendere a 4.110 (senza rottamazione) o 3.663 (con rottamazione).

Il 774 rappresenta insomma la soluzione con velocità limitata a 45 km/h, e per questo utilizzabile anche solo con patente AM, la base della patente A per le moto.

Dispone di un motore da 4 kW abbastanza performante, un telaio robusto e una soluzione intelligente per le batterie da 42 Ah che si ricaricano in 5 ore: non sono nascoste sotto la sella, ma inserite dietro, come fossero valigette, per lasciare quindi un bel vano di carico. Altre comodità sono l’app e il cruise control per una maggiore comodità di guida.

Cake Ösa+ – 111 km

Cake Ösa+ rappresenta la versione con più autonomia del particolare scooter svedese, con un design ultra-minimalista e pensato anche e soprattutto per i lavoratori. Standard ha i classici colori di Cake, ovvero bianco e grigio cemento, ma ci son anche altre diverse varianti. Se volete saperne di più su questo interessante marchio scandinavo, noi abbiamo provato il Makka.

Il suo prezzo è di 11.470 €, che possono scendere a circa 9.000 € con incentivi e rottamazione, ma Cake permette un leasing di 219 € al mese.

Ösa+ ha un motore con potenza di picco di ben 9 kW e batteria da 3,5 kWh che assicura 111 km di autonomia, ricaricandosi in circa 4 ore e mezza, ed è removibile. Inoltre include due prese, una da 5 Volt per ricaricare smartphone, tablet o altri piccoli device; e una da 12 Volt per alimentare casse, computer e altri device più grandi.

Zeeho AE8+ – 120 km

Scooter cinese futuristico del marchio solo elettrico lanciato da CFMoto, lo Zeeho AE8+ ha tutto ciò che serve, compreso un comparto tecnologico degno di un’automobile.

Motore centralle, doppia batteria e trasmissione a cinghia dentata, ha una potenza fino a 17 CV con motore Bosch e coppia di 210 N/m, con due batterie da 2,3 kWh l’una per un’autonomia di 120 km. Si fa notare per sensori antifurto, firmware con aggiornamenti over-the-air e avviamento keyless.

Seat MÓ 125 – 137 km

La proposta più alta della famiglia MÓ del marchio spagnolo. Lo scooter elettrico ha un prezzo a partire da 7.250 € senza incentivi e promozione.

Lo scooter nasce in collaborazione con l’azienda spagnola Silence. La scocca è robusta e progettata anche per uscire dai confini urbani, il motore è potente e arriva fino a 12 CV con 95 km/h di velocità massima. Le batterie da 5,6 kWh assicurano 137 km di autonomia.

Velocifero Tennis E – 140 km

Altro scooter italiano, Velocifero Tennis E è il nuovo prodotto del marchio guidato dal designer Alessandro Tartarini, “padre” di alcune Lambretta che riporta qui il suo stile.

Ha una potenza di 3.000 watt con velocità massima di 85 km/h e autonomia di 140 km. Sarà disponibile da marzo 2024.

Ola S1 – 180 km

Costa intorno ai 2.000 €, ha la ricarica rapida e un bel design.

Ola S1 è uno scooter indiano, il top di gamma, con batteria da 4 kWh che promette 180 km di autonomia, e può essere ricaricata anche alle colonnine pubblico. Il tutto con una scelta di tanti colori, comparto luci LED e app per il controllo da remoto.

Horwin Senmenti 0 – 300 km

Risultato di sei anni di investimenti, Horwin Senmenti 0 è uno scooter elettrico cinese che ha debuttato a Eicma 2023.

Potente, scatta da 0 a 100 in meno di 3 secondi e arriva a una velocità massima di ben 200 km/h. Inoltre, grazie alla batteria da 16,2 kWh è in grado di offrire 300 km di autonomia e tra l’altro supporta la ricarica rapida, tanto da poter recuperare l’80% in 30 minuti. Cosa rara per gli scooter. Il prezzo ufficiale dovrebbe aggirarsi intorno ai 15.000 €.

