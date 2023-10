La casa austriaca presenta la nuova gamma KTM SX Mini 2024 composta dai modelli 50 SX e 65 SX 2024. Tuttavia si tratta di moto minicross sviluppate per essere il più simili possibile alle KTM SX full-size, ma con dimensioni ridotte, per andare incontro alle esigenze dei giovani piloti più piccoli. Le nuove moto sono anche figlie della collaborazione con numerosi collaudatori internazionali.

Sia la 50 SX 2024 che la 65 SX 2024 sono costruite attorno a un nuovo telaio in acciaio, abbinato a un leggero telaietto posteriore realizzato in acciaio rinforzato con fibra di vetro e poliammide. L’ergonomia offre molteplici possibilità di regolazione e si adattano a piloti di altezze diverse. Le sospensioni, la posizione del manubrio, le sovrastrutture e il telaietto posteriore sono infatti regolabili. L’altezza della sella è modificabile tra i 634 e i 682 mm per la KTM 50 SX 2024, e tra i 730 e i 760 mm per la KTM 65 SX 2024.

Entrambi i modelli sono dotati della più recente tecnologia WP Suspension, con forcella a steli rovesciati XACT AER da 35 mm e un nuovissimo mono-ammortizzatore XACT totalmente regolabile. E’ inoltre disponibile la versione 50 SX FACTORY EDITION 2024, scelta ideale per i giovani campioni del futuro. Questa versione premium è equipaggiata con una serie di componenti top di gamma ad altissime prestazioni, come l’impianto di scarico FMF, la candela di accensione Iridium BRISK FE, la sella Factory arancione ad alta aderenza e cuciture romboidali e le immancabili grafiche di ispirazione Red Bull KTM Factory Racing.

KTM SX Mini 2024: disponibilità e prezzi

La gamma Mini KTM SX 2024 sarà disponibile presso i concessionari della Casa austriaca a partire dai primi giorni di novembre 2023. Di seguito i prezzi delle tre versioni:

50 SX: 4.660 euro

50 SX FACTORY EDITION: 5.110 euro

65 SX: 5.840 euro

