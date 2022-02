Lussuosa e raffinata moto naked per non passare inosservati.

La nuovissima BRABUS 1300 R è una moto dal design elegante ed esclusivo e dalle prestazioni esagerate. Tuttavia la prima moto in assoluto per BRABUS è equipaggiata con il potente motore KTM LC8 da 1301cc.

BRABUS 1300 R riprende gli ingredienti chiave dell’estetica del marchio tedeschi, come il nero e lo stile deciso, ai quali vengono abbinate due colorazioni dedicate. Le ruote BRABUS Monoblock Z forgiate, componenti in carbonio di fascia alta e una sella personalizzata, creata dagli specialisti degli interni di BRABUS. Ne risulta quindi una moto dal look unico e sportivo.



























































BRABUS 1300 R: potenza incredibile

La nuova BRABUS 1300 R viene equipaggiata con il poderoso motore bicilindrico LC8 della KTM 1290 SUPER DUKE R EVO, che eroga 180 CV di potenza a 9.500 giri/min e 140 Nm di coppia a 8.000 gir/min. Progettato per sfidare i limiti in termini di spinta, si abbina perfettamente allo stile BRABUS, sinonimo di alte prestazioni e desiderabilità.

Per aggiungere un ulteriore tocco di esclusività, è previsto che la BRABUS 1300 R venga realizzata in sole 154 unità, di cui 77 proposte nella colorazione MAGMA RED e altre 77 nella variante SIGNATURE BLACK.

La ciclistica della BRABUS prevede le nuove sospensioni semi-attive WP APEX di seconda generazione. Ciò permette ai piloti di selezionare sei specifiche modalità di smorzamento (COMFORT, STREET, SPORT, TRACK, ADVANCED) oppure la modalità AUTO, che si adatta automaticamente alle condizioni della strada e allo stile di guida.

BRABUS 1300 R: caratteristiche

Caratteristiche tecniche di rilievo e componenti esclusivi:

● sospensioni semiattive WP APEX di seconda generazione

● ammortizzatore di sterzo WP PRO COMPONENTS (WP APEX 7117)

● 5 riding mode (STREET – SPORT – RAIN – PERFORMANCE – TRACK)

● comando rapido dell’acceleratore

● targhetta che evidenzia la produzione in edizione limitata

● componenti in fibra di carbonio

● ruote forgiate a 9 razze BRABUS Monoblock Z

● silenziatore slip-on BRABUS con doppio tubo di scarico

● sella riscaldata personalizzata BRABUS

● prese d’aria BRABUS

● mascherina porta-faro BRABUS

● piastre della forcella fresate CNC BRABUS

● leve del freno anteriore e della frizione regolabili fresate CNC BRABUS

● pedane regolabili fresate CNC BRABUS

● tappi delle vaschette e del serbatoio dell’olio fresati CNC BRABUS

● puntale in carbonio BRABUS

● guscio della sella del passeggero in carbonio BRABUS

BRABUS 1300 R: prezzo

L’esclusiva e lussuosa BRABUS 1300 R verrà venduta ad un prezzo di 39.500,00 € (IVA inclusa), in 154 unità, pre-ordinabile esclusivamente sul sito KTM a partire da lunedì 14 febbraio alle ore 15:00.

