Le moto elettriche per i più giovani, entry level al mondo del fuoristrada.

Le nuove KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE, cosiddette balance bike, sono mezzi a metà strada tra la più classica “push bike” e una vera e propria moto elettrica. Sono infatti dotate di un motore elettrico le cui prestazioni sono regolabili in base alle capacità del giovane pilota, a vantaggio della sicurezza e della facilità di apprendimento. Tuttavia, possono essere utilizzate nel giardino di casa oppure su piccoli circuiti ad hoc.

Utilizzando una balance bike i piccoli rider svilupperanno più rapidamente l’equilibrio e la coordinazione. Facili da trasportare le KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE sono la porta di accesso al mondo del fuoristrada.













































































KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE: per chi sono

La KTM 12eDRIVE è ideale per i bambini in rapida crescita: le ruote da 12″ e l’altezza della sella ridotta a soli 33 cm consentono di imparare a lasciarsi andare per inerzia o a spingere coi piedi in sicurezza prima di passare alla propulsione elettrica, regolabile su 3 livelli. Realizzata con un leggero telaio in alluminio, dispone di una forcella in stile BMX e pesa meno di 8 kg.

Invece la KTM 16eDRIVE è stata sviluppata per i bambini più alti e con più esperienza. Le ruote da 16” sono più grandi e l’altezza della sella cresce a 43 cm. Il motore ad alto rendimento è leggermente più potente rispetto alla versione più piccola, e consente una guida più dinamica.

KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE: autonomia

Entrambi i modelli, garantiscono un’autonomia che va dai 30 ai 60 minuti, mentre i tempi di ricarica vanno dai 45 ai 60 minuti. È inoltre possibile acquistare una batteria supplementare sostituibile in pochi secondi.

Infine, dal catalogo di abbigliamento KTM PowerWear 2022 la casa austriaca propone un mix di articoli per i neo motociclisti: il casco Status Helmet, la maschera Strata e maglia Gravity-Fx edrive.

KTM 12eDRIVE e 16eDRIVE: prezzi

Entrambi i modelli saranno disponibili da marzo presso la rete dei Concessionari Ufficiali KTM ai seguenti prezzi Iva inclusa:

KTM 12eDRIVE 2022: prezzo 859,00 €

KTM 16eDRIVE 2022: prezzo 999,00 €

