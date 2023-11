La nuova KTM 390 Adventure 2024 punta a diventare il riferimento del segmento Adventure sotto i 500 cm³. La entry level della gamma Travel del marchio austriaco è pronta quindi a far macinare chilometri, sfoggiando due accattivanti colorazioni. Tuttavia, è una endurina versatile e affidabile, imbattibile per rapporto peso-potenza che per il prossimo anno si presenta nella versione con ruote a razze con due livree inedite.

Rispetto alla concorrenza, la 390 ADVENTURE è una moto di livello superiore, con dotazioni da prima della classe: cupolino in stile rally, pedane orientate all’offroad, comfort per restare in sella tutto il giorno, massima agilità in offroad e piacere di guida senza pari.

La nuova moto è disponibile in due nuove livree: oltre alla colorazione in arancione e nero in linea con il classico stile di KTM, è possibile scegliere una nuova combinazione in grigio e bianco. Tuttavia KTM usa una speciale vernice lucida e applicazione stratificata delle grafiche: una soluzione resistente ai graffi, a prova di usura e del tempo.

KTM 390 Adventure 2024: caratteristiche

Ecco le caratteristiche della KTM 390 ADVENTURE 2024:

Pacchetto elettronico completo, incluso il riding mode OFFROAD

Ruote a razze con camere d’aria pronte per l’offroad da 19″ e da 17″

44 CV e 37 Nm di coppia prodotti dal motore da 373 cm³ Euro 5

Cornering Traction Control

Cornering ABS con possibilità di settarlo in ABS Offroad

Telaietto posteriore a traliccio in acciaio rimovibile facilmente perché montato con soli quattro bulloni

Forcella WP regolabile in compressione ed estensione, mono WP regolabile in estensione e nel precarico, per dare al pilota un feedback ottimale su qualsiasi terreno

Freni con dischi da 320 e 280 mm dotati di ABS a due canali

Serbatoio da 14,5 litri per un’autonomia di 400 km

Ergonomia eccellente grazie alla sella in due parti e alle sovrastrutture ben studiate

Grafiche nuovissime e look rinnovato per la versione con ruote a razze.

KTM 390 Adventure 2024: disponibilità e prezzi

La nuova KTM 390 ADVENTURE sarà disponibile nei concessionari a partire da gennaio 2024.

Prezzi al pubblico:

390 ADVENTURE (white, black): 7.690 euro

390 ADVENTURE SW: 8.180 euro

Offerte Abbigliamento Moto su Amazon

—–

—–

Qui il canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED