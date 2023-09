“Oui je suis Catherine Deneuve”: la Lancia Delta nello spot tv tormentone degli anni ’80

Questa ce la ricordiamo tutti. Era il 1982 quando l’accoppiata Lancia Delta LX e “Oui je suis Catherine Deneuve“, divenne il tormentone dell’anno.

Forse non è propriamente una delle pubblicità più belle di sempre ma sicuramente è una di quelle che hanno fatto la storia dell’accoppiata automobili e spot tv. In pochi sanno che Catherine Deneuve in realtà si chiama Catherine Fabienne Dorléac, cosa che avrebbe cambiato di poco o nulla lo spot Lancia.

Un’accoppiata vincente, che fece della Delta una delle vetture italiane più amate di sempre. Merito delle vittorie mondiali nei rally, ma anche merito del mitico “Oui je suis Catherine Deneuve“.

—–

