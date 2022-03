Disponibile in Italia anche versione depotenziata da 35 Kw guidabile con la patente A2.

La nuova KTM 790 Duke verrà commercializzata in Italia a partire da giugno 2022 in due colori: il tradizionale arancione e l’inedito grigio e nero. Il prezzo di vendita è in fase di definizione. La 790 Duke è stata reintrodotta nella gamma Naked del colosso austriaco con il preciso intento di colmare il divario prestazionale tra la KTM 390 DUKE e la KTM 890 DUKE.

Tuttavia, per il mercato europeo la moto verrà commercializzata con una potenza di 95 CV e 87 Nm di coppia e sarà disponibile anche una versione depotenziata da 35 Kw, per poter essere guidata con la patente A2. Nel resto del mondo verrà distribuita nella sua versione a potenza piena da 105 CV. Il motore LC8c è stato messo a punto pensando soprattutto all’erogazione della coppia, per fornire una potenza gestibile e sfruttabile. I consumi sono ridotti infatti occorrono solo 4,4 litri di benzine per percorrere 100 km.

La geometria del telaio è stata sviluppata appositamente per la guida sportiva. Inoltre le sospensioni WP APEX assicurano sempre la massima fiducia e feeling perfetto in strada. Non meno importante l’elettronica grazie ai riding mode (RAIN, STREET e SPORT) grazie ai quali si può personalizzare il controllo di trazione e la risposta del comando dell’acceleratore Ride By Wire.

KTM 790 Duke 2022: caratteristiche tecniche

La KTM 790 DUKE offre le dotazioni di serie più complete e avanzate nel segmento delle medie, tra cui spiccano:

• Controllo di trazione (MTC) sensibile all’angolo di piega

• Cornering ABS con modalità SUPERMOTO

• 3 riding mode per cambiare rapidamente l’erogazione del motore e il livello di intervento del controllo di trazione

• Display TFT da 5 pollici interamente a colori

• Luci di bordo a LED

KTM 790 Duke 2022: optional

Sono inoltre disponibili una serie di optional per alzare ulteriormente il livello tecnico della KTM 790 DUKE come:

• Quickshifter+ per cambiare a scalare marcia senza frizione

• Regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR)

• Riding mode TRACK

• Cruise Control

• Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

• KTM MY RIDE per visualizzare le telefonate in ingresso o ascoltare la musica senza distrazioni.

