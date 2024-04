MBP Keeway acquisisce lo storico marchio Morbidelli

MBP Moto, marchio di Keeway, ha acquisito Morbidelli, unendo design e tecnologia con l’eredità sportiva del marchio di Pesaro. La nuova gamma comprenderà moto stradali, crossover e scooter, con un focus su prestazioni, design e storia.

MBP, ovvero Moto Bologna Passione, marchio di Keeway, ha acquisto la storica Morbidelli. La fusione tra i due brand mira a ridefinire i confini dell’eccellenza nel settore, combinando il design all’avanguardia e la tecnologia di MBP Moto con la straordinaria eredità sportiva e di immagine del marchio di Pesaro.

Dante Bustos, CMO del Keeway Group, ha espresso grande entusiasmo per questa operazione, sottolineando come l’integrazione tra l’artigianato “Made in Italy” di Morbidelli e la visione futuristica di MBP Moto porterà alla creazione di motociclette che promettono di unire prestazioni, design e una ricca storia.

Il nuovo marchio Morbidelli, che ora si fa portavoce della filosofia “Beyond the Ride”, intende offrire ai motociclisti non solo un’esperienza di guida, ma un vero e proprio viaggio attraverso la passione, l’avventura e la libertà. La nuova gamma includerà moto stradali e crossover che variano da 125 a 1000 cc e scooter dai 125 ai 500 cc, con un debutto di mercato che coprirà inizialmente Europa, Stati Uniti e Cina.

Sotto la guida del Gruppo Keeway, l’investimento nel marchio Morbidelli è a lungo termine, con la creazione del “Centro Stile Morbidelli” e un nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo a Bologna. Queste iniziative mirano a esplorare nuove tecnologie e materiali per migliorare le prestazioni e il design delle motociclette Morbidelli, portando l’eccellenza motociclistica italiana a un livello globale. Inoltre, è prevista una linea di moto e scooter elettrici, la cui uscita è programmata per la prima metà del 2025.

La figura di Giancarlo Morbidelli, fondatore del marchio originale, continua a essere una fonte d’ispirazione. Visionario e pionieristico, Morbidelli ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle corse motociclistiche, dalla creazione di innovativi motori a due tempi fino al lancio del prototipo della Morbidelli V8, la prima moto stradale a otto cilindri, che ha rappresentato un vero capolavoro di ingegneria italiana.

L’acquisizione del marchio Morbidelli da parte di MBP Moto pone anche le basi per un futuro in cui tradizione e innovazione si fondono, promettendo di continuare a ispirare motociclisti in tutto il mondo.

Copyright Image: Sinergon LTD