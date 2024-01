Mercato Moto 2023: +15,7% per i veicoli a motore, -26,32% l’elettrico

Il mercato moto 2023 si è chiuso con il segno positivo. Il mercato italiano di moto, scooter e ciclomotori conferma infatti il proprio primato in Europa, chiudendo l’anno appena concluso con oltre 337.000 veicoli immatricolati che significa +15,7% rispetto con il 2022. Numeri che stanno quindi tornando a quelli pre-pandemici.

Passando al dettaglio dei singoli comparti, sono gli scooter a segnare la crescita più importante, con un incremento del +20,64% e 173.543 veicoli targati. Seguono le moto con una crescita del +14,88% e 145.405 mezzi immatricolati (per nove volte nel corso del 2023 l’incremento mensile di moto e scooter è stato a doppia cifra). Brusca frenata invece per i ciclomotori, che scendono sotto le 20 mila unità, con 18.754 veicoli venduti e una flessione del -11,77%.

Mercato Moto 2023: +6,73% nel mese di dicembre

In attivo anche il bilancio del mese di dicembre, che fa segnare un +6,73%, pari a 9.826 veicoli immessi sul mercato. Per il terzo mese consecutivo sono le moto a trainare la crescita di tutto il settore, immatricolando 4.370 mezzi, corrispondenti a una crescita del +16,07%. Nono segno meno dall’inizio dell’anno per il segmento dei ciclomotori, che archiviano il mese di dicembre con 862 unità e una flessione del 9,74%.

Mercato Moto 2023: male il mercato elettrico

La fine prematura degli incentivi ha penalizzato il settore delle due ruote elettriche: tra ottobre e dicembre il settore ha perso 1.881 unità su un mercato che nell’ultimo trimestre dello scorso anno era stato di 3.599 mezzi. A dicembre il mercato elettrico delle due ruote cala del -44,06%, pari a 419 mezzi venduti. L’anno si chiude per gli elettrici con una flessione del -26,32% e 12.048 unità immesse sul mercato.

