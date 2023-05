Bell & Ross BR 03-92 Patrouille de France: unità di élite dell’Aereonautica Militare francese, la Patrouille de France si è affermata per 70 anni come una delle più importanti pattuglie acrobatiche. Fondata nel 1953, questa formazione ha costruito la sua reputazione sull’eccellenza dei suoi uomini, scelti tra i migliori piloti da caccia, e sull’eleganza delle sue evoluzioni, apprezzate a tutte le latitudini.

Bell & Ross BR 03-92 Patrouille de France: caratteristiche

Simbolo delle prestazioni delle forze armate, la Patrouille de France è anche un’ambasciatrice dello stile francese nel mondo. Ogni volo è un’impresa, sia sul livello puramente tecnico che nella sua dimensione artistica. Un successo di lunga durata che è stato rinnovato per 70 anni grazie alla rigorosa preparazione e alla precisione dell’esecuzione. Fondate su un’eredità prestigiosa, queste nozioni sono particolarmente ispiranti per i tempi attuali. Lo stesso vale, naturalmente, per Bell & Ross, che dedica a questo eccezionale anniversario un’edizione limitata del suo orologio strumento BR 03.

La Patrouille de France ha segnato menti e cuori per sette decenni grazie ai suoi piloti altamente qualificati, ma anche ai suoi aerei eccezionali. Nel cielo, le loro linee slanciate e la loro agilità fanno parte dello spettacolo. Dal Thunderjet, che è entrato in servizio nel 1953, all’Alphajet, in servizio dal 1981, passando per l’Ouragan, il Mystère IV e il mitico Fouga Magister, questi aerei fanno parte della leggenda. Come potremmo non rendere loro omaggio? Per celebrarli, sono rappresentati sul retro della cassa in ceramica del BR 03-92 PAF.

La dimensione umana è essenziale in ogni performance aerea. In un aereo, gli strumenti di volo sono progettati per servire il pilota. Guidato da questa filosofia, Bell & Ross è sempre stato incline a sviluppare i suoi segnatempo professionali in diretto contatto con i loro fruitori. Una linea guida che influenza le caratteristiche tecniche e aggiunge un vero tocco significativo agli orologi. Il BR 03-92 PAF non fa eccezione: ispirato dai piloti, è stato progettato con loro.

Anche se il BR 03-92 PAF è destinato a celebrare l’anniversario della Patrouille de France, è in ogni caso uno strumento professionale. Come prova di ciò, “adotta la fusoliera” del BR 03, vale a dire una cassa ultra-leggera di forma quadrata (42×42 mm) in ceramica high-tech, qui trattata con un rivestimento nero che accentua i contrasti. Sia tecnico che contemporaneo, impermeabile fino a 100 metri, protegge il calibro a movimento meccanico automatico, BR-CAL 302, che indica le ore, i minuti, i secondi e la data.

Per il quadrante di questa edizione limitata esclusiva di 999 esemplari per l’anniversario, Bell & Ross ha scelto una sfumatura di blu particolarmente luminosa, che evoca le tute da volo dei piloti della Patrouille de France. Le insegne di questa squadra d’élite e il logo specifico del suo 70° anniversario appaiono al centro di questo quadrante sottilmente cerchiato nei colori della bandiera francese.

