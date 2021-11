La nuova moto Adventure Moto Morini.

Moto Morini X-Cape 2022 è la nuova due ruote Adventure che assicura versatilità, divertimento e comfort distillate in una linea accattivante tutta Made in Italy. ll telaio della X-Cape è un robusto traliccio in acciaio, il forcellone è in alluminio, mentre i cerchi, di 19 all’anteriore e 17 al posteriore, sono a raggi e tubeless. La ruota anteriore da 19 e la forcella regolabile da ben 50 mm di diametro, garantiscono una tenuta di strada sorprendente, rendendola adatta ai passi di montagna così come ai sentieri sterrati.

Moto Morini X-Cape 2022: caratteristiche

La sella dalle dimensioni generose, comoda anche per il passeggero, è posizionata a soli 845 mm da terra e offre un’ergonomia perfetta anche per i più alti. Disponibile come optional anche la versione ribassata a 820 mm da terra. Particolarmente apprezzabile la posizione del manubrio, largo e non troppo vicino al busto del pilota; se non bastasse, la piastra superiore presenta ben 3 differenti possibilità per la regolazione del manubrio, che unitamente ai risers appositamente studiati, consentono di modificare la posizione dello stesso in ben 6 differenti soluzioni.

Lo schermo TFT a colori dà accesso ad una panoramica completa e chiara con tutte le informazioni sempre a portata di sguardo necessari nei viaggi più avventurosi, così come nel caotico traffico cittadino, garantendo un’ottima leggibilità anche in condizioni di luce sfavorevole.

L’ABS è escludibile (per entrambi gli assi) tramite l’utilizzo dei comandi presenti sul blocchetto al manubrio; questa procedura attiva una grafica dedicata sulla strumentazione, caratterizzata dalla sagoma di uno pneumatico da off-road che funge da contagiri. Il blocchetto sul lato sinistro del manubrio può essere usato per navigare nei menu del display: la Moto Morini X-Cape 2022, oltre alle usuali informazioni offre di serie anche il sistema wireless per la rilevazione in tempo reale della pressione degli pneumatici.

È possibile, inoltre, selezionare un differente sfondo del display, scegliendo tra 4 differenti grafiche. Il sistema di comunicazione bluetooth integrato consente di gestire simultaneamente un telefono e due dispositivi auricolari, così da poter rispondere alle telefonate in ingresso o effettuarne di nuove, nonché navigare tra i propri brani musicali preferiti, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada, con comandi a manubrio davvero semplici ed intuitivi, retro illuminati da una discreta luce bianca, che li rende di facile utilizzo anche nella guida notturna.

L’impianto frenante può contare su un equipaggiamento firmato Brembo. Le forcelle Marzocchi sono totalmente regolabili. Fondamentali per godersi ogni tipo di percorso gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. Il parabrezza regolabile, in altezza, anche in marcia, con una sola mano; il portapacchi con ampi maniglioni per il passeggero e i fari full led completano la dotazione di serie.

Moto Morini X-Cape 2022: accessori

La cura e la ricerca si notano anche in piccoli dettagli, come le manopole personalizzate ed il tappo carburante dal design ricercato. Non mancano accessori fondamentali firmati Moto Morini come il tris di borse in alluminio (top case e valigie laterali), il cupolino maggiorato, fondamentale per aumentare il comfort e la protettività nelle lunghe tratte autostradali.

Per l’utilizzo più gravoso in fuoristrada, invece, o per proteggere al meglio il proprio mezzo nelle esplorazioni più impegnative, immancabili sono le protezioni tubolari per il motore (sia dedicate alla parte alta della carrozzeria, sia solo per la zona inferiore), il paracoppa in alluminio nonché una coppia di protettivi paramani.

La moto viene commercializzata in versione standard o limitata a 35 kW (per i possessori di patente A2), forniti da un motore di grande

affidabilità e dall’erogazione facile e divertente, perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di una compagna fedele ed instancabile. Colori disponibili al lancio: Red Passion, Carrara White, Smoky Anthracite.

