MV Agusta e la Notte Superveloce a Milano in attesa della nuova Limited

In un tempio sacro ai motociclisti, come il Deus Club di Isola a Milano, MV Agusta ha celebrato la Notte Superveloce esponendo tutti gli esemplari e le edizioni limitate del suo modello di punta, la MV Agusta Superveloce appunto.

Un saluto in occasione dell’estate, e in attesa della prossima versione della Superveloce, l’azienda italiana ha quindi esposto il suo stile permettendo a molti anche neofiti di avvicinarsi al marchio e conoscerne l’esperienza prima di tutto visiva.

MV Agusta tra tradizione ed evoluzione

Tutti i modelli di MV Agusta sono caratterizzati da un’enorme ricerca di gusto e attenzione ai dettagli, oltre che da una vocazione artigianale che la nuova direzione intrapresa nel 2019, anno in cui Timur Sardarov ha acquisito MV Agusta Motor, non solo non ha perso, ma ha se possibile enfatizzato. Sardarov che, tra l’altro, ha anche un’identità musicale nota come Timujin e che è stata presente anche alla serata, dove il CEO si è espresso anche in una live performance con un suo DJ Set.

Il nuovo corso da una parte ha quindi mantenuto le caratteristiche quasi artistiche tipiche delle MV Agusta, che continuano ad essere prodotte a Schiranna, sulle rive del lago di Varese; ma dall’altra ha intrapreso una nuova strada fatta di digitalizzazione e modernità. Lo stesso quartier generale sarà oggetto di rinnovamento, con nuovi spazi per ricerca, sviluppo, produzione e centro stile, la creazione di un museo e il miglioramento delle prestazioni energetiche grazie all’uso di pannelli fotovoltaici e altri impianti più sostenibili per preservare il paesaggio.

Modernità che riguarda però anche i modelli, votati alla digitalizzazione e alla tecnologia; e allo stesso modello di business, che mira a rendere MV Agusta sempre esclusiva e premium, ma con un rafforzamento della rete di concessionarie e del servizio post-vendita. Da qui la collaborazione tra MV Agusta e Pierer Mobility AG, la quale tramite la sua sussidiaria KTM AG fornisce a MV un supporto in ambito supply chain subentrando alla gestione degli acquisti e, nel prossimo futuro, con la distribuzione delle moto MV Agusta nella rete commerciale mondiale di Pierer.

MV Agusta Superveloce, l’essenza del marchio

La Superveloce, fiore all’occhiello dell’azienda, è l’essenza di questo connubio tra la tipica artigianalità del marchio e la nuova impostazione moderna. L’essenza di una ricerca del gusto e dell’innovazione, prima di tutto nel design.

Ispirata ai modelli di MV Agusta Reparto Corse, usati in campionati prestigiosi come la Superbike, la Superveloce coniuga un design aerodinamico e sportivo a un grande gusto estetico, tanto da aver lasciato incantati sia gli appassionati che coloro che si approcciavano per la prima volta al mondo dell’azienda, scoprendone in particolare l’artigianalità. Tra le chicche, il fatto che ogni moto porta la firma del tecnico che l’ha assemblata, a dimostrazione della grande attenzione alla qualità.

L’edizione “base”, non limitata, è la Superveloce 800, che si distingue per il suo muso appuntito con faro LED circolare, e per le prestazioni date dal suo 3 cilindri 798 cc da 147 CV a 13.000 giri/minuto, e dal peso a secco di appena 173 kg. Ma nel tempo sono arrivate altre versioni a edizione limitata, come quella in collaborazione con Alpine, il marchio sportivo del gruppo Renault: in omaggio alla Alpine A110, questa moto è stata prodotta in 110 esemplari e riprende colori ed estetica della vettura francese, mantenendo sempre le stesse prestazioni con frizione multidisco antisaltellamento, cerchi da 17”, freni Brembo, sospensione anteriore con forcella Marzocchi da 43 mm e posteriore mono Sachs, regolabile e monobraccio in lega d’alluminio.

Il lato tecnologico, oltre a quello dell’assetto, torna nella compatibilità con l’app MV Agusta, tramite la quale è possibile impostare le mappature e regolare la Custom, consultare lo storico dei percorsi, registrare le prestazioni in pista e condividere con la community o anche sui social. Ogni Superveloce gode infatti di display a colori nascosto sotto il parabrezza, per avere sempre a disposizione ogni aspetto della moto.

MV Agusta Superveloce parte da 23.100 € per la 800, mentre le varie edizioni limitate possono arrivare a 36.300 € come nel caso della Alpine A110 con Racing Kit, che include scarico da corsa Arrow a mappatura ECU dedicata, tappo carburante CNC con cinturino in pelle e rivestimento del sedile posteriore in Alcantara.

