MV Agusta You see a bike: il documentario che celebra il 75° anniversario

Su Prime Video, Apple TV e Google Play: un racconto straordinario e coinvolgente sull’iconico marchio di Schiranna.

MV Agusta You see a bike: nato per celebrare il 75° anniversario di MV Agusta, e girato tra il 2020 e il 2021, il documentario “You see a bike, sulle ali della leggenda” è disponibile sulle principali piattaforme streaming Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play.

MV Agusta You see a bike: il trailer ufficiale

50 minuti di emozioni intense, di racconti coinvolgenti da parte dei protagonisti della leggenda MV Agusta ma anche le storie di personaggi straordinari che in qualche modo hanno incrociato la strada delle mitiche di Schiranna.

Adrenalina, riflessione, poesia, pura estetica, sono le sensazioni che si alternano in un susseguirsi di interventi, immagini mozzafiato e scenari di grande bellezza. In filigrana il concetto che regge l’architettura del film, rivelato sin dalle battute d’apertura: “Una moto non è mai soltanto una moto. Mentre pensi di osservarne semplicemente la superficie, stai già guardando oltre. Quando vedi una moto, sono molteplici i significati che prendono vita davanti ai tuoi occhi”.

Diretto da Andrea Manenti e prodotto da Addiction, “You see a bike” è un racconto intenso, anticonvenzionale e avvincente del passato, del presente e del futuro di uno dei marchi italiani più iconici al mondo.

Girato tra Nord Italia, Australia e California, il documentario vanta un cast stellare con il fondatore e Chief Designer di Pagani Automobili, Horacio Pagani; il designer e produttore di moto, Roland Sands; l’imprenditore di moda, Ottavio Missoni; lo stuntman Thibaut Nogues; il fotografo di MotoGP, Gigi Soldano; la leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini; il pilota Virginio Ferrari; e il DJ e produttore, Carl Cox. Tra le fila di MV Agusta il CEO, Timur Sardarov; il membro del consiglio di amministrazione, Ratmir Sardarov; l’R&D Director, Brian Gillen; il Marketing Director, Filippo Bassoli e la Brand Director, Marta Trezzi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.