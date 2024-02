I concessionari KTM prorogano le promozioni su 10 moto stradali 2023 che fino al 29 febbraio godranno di sconti fino a 2000 €.

Prendono il via le promozioni KTM riservate ad alcuni dei modelli della gamma stradale. Fino al 29 febbraio sarà infatti possibile acquistare una DUKE, una RC, una SMT o una ADVENTURE con vantaggi fino a 2.000 euro. Inoltre, sui modelli 1290, la casa austriaca offre due anni di estensione della garanzia.

In particolare, è possibile acquistare una 125 DUKE (MY23 o precedenti) con ben 500 euro di vantaggi. Tuttavia, il contributo sale a 600 euro per l’acquisto di un modello RC 125, RC 390 e 390 ADVENTURE (solo versione con ruote in lega). Inoltre i dealer KTM offrono il “Teck Pack” in omaggio sulla 890 SMT, che si traduce in un vantaggio di ben 949 euro.

Sulle naked 1290 SUPER DUKE R e 1290 SUPER DUKE R EVO MY23, i nuovi clienti potranno contare su un vantaggio di ben 2.000 euro sul prezzo di listino, al quale viene sommato il terminale di scarico Akrapovic “Slip On Line” in omaggio e l’estensione di garanzia del Costruttore di due anni, per un totale di quattro anni.

Infine, per gli amanti dei grandi viaggi, KTM offre 2.000 euro di vantaggi sul prezzo di listino e l’estensione di garanzia del Costruttore di due anni sui modelli 1290 SUPER DUKE GT, 1290 SUPER ADVENTURE R e 1290 SUPER ADVENTURE S (sempre MY23 e precedenti).

Grazie al programma di finanziamento Start Now sviluppato in collaborazione con KTM Finance, è infine possibile acquistare un modello della gamma KTM con la formula del Valore Futuro Garantito. Per maggiori informazioni rivolgersi ai concessionari del brand arancione.

Copyright Image: Sinergon LTD