Le promozioni sulle supermotard KTM e Husqvarna in vigore fino al 29 febbraio 2024 offrono la possibilità di averle a interessi zero.

KTM e Husqvarna annunciano le promozioni attive fino a tutto il mese di febbraio 2024. Le promozioni riguardano la possibilità di acquistare modelli di supermoto ad interessi zero. Vediamo nel dettaglio le due offerte, in aggiunta alle offerte sulle gamma street.

Offerta KTM KTM 690 SMC R 2024

La promozione “INTERESSI IN FUMO” in vigore fino al 29 febbraio da la possibilità di acquistare la KTM 690 SMC R 2024 con un piano di finanziamento a interessi zero (TAN 0,00% – TAEG 2,69%). Dotata di un leggero telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, abbinato al leggendario motore 690 LC4 da 75 CV, a un sofisticato pacchetto elettronico e incollata all’asfalto grazie all’ultima generazione di sospensioni WP APEX completamente regolabili, è la migliore moto con cui affrontare tortuosi percorsi di montagna, così come i cordoli di un circuito. Esempio di finanziamento: versando un anticipo di 2.980 euro, è possibile dilazionare il pagamento della moto in 30 rate mensili da 339,34 euro ciascuna.

Offerta HUSQVARNA 2024

Praticamente identica l’offerta targata Husqvarna. Grazie alla promozione “DIVERTIMENTO SENZA INTERESSI”, Husqvarna Motorcycles offre la possibilità di acquistare la 701 Supermoto 2024 (e Model Year precedenti) con un piano di rateazione a interessi zero (TAN 0,00% – TAEG 2,69%). La Husqvarna 701 Supermoto ha dotazioni tecniche di altissimo livello e un design esclusivo, che rendono questa potente monocilindrica una vera e propria icona della categoria. Esempio di finanziamento: versando un anticipo di 2.980 euro, è possibile dilazionare il pagamento della moto in 30 rate mensili da 339,34 euro ciascuna.

Copyright Image: Sinergon LTD