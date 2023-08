Offerte Moto Guzzi e Aprilia estate 2023: per tutti gli appassionati motociclisti ecco una serie di vantaggiose promozioni per acquistare uno dei gioielli delle rispettive gamme da godersi subito, durante le ferie estive.

Per tutto agosto infatti l’avventurosa Aprilia Tuareg e gli iconici modelli della gamma 850 di Moto Guzzi – la mitica V7, la stilosa V9 e la “Tuttoterreno” V85 TT – vengono proposte con vantaggi fino a mille euro. L’importo dei vantaggi può essere utilizzato per l’acquisto degli accessori presenti nella ricca offerta disponibile per questi modelli, oppure sotto forma di supervalutazione di un veicolo che l’acquirente voglia dare in permuta.

Non solo. Anche su Aprilia Tuareg e sui modelli della gamma Moto Guzzi 850 è attivo DreamRide Now, il servizio di acquisto della moto tramite la formula del valore futuro garantito; la durata è di 24 o 36 mesi. Al termine del contratto potete decidere se cambiare la moto con un nuovo modello, tenerla saldando o rateizzando l’importo rimanente oppure restituirla senza alcun ulteriore obbligo.

Offerte Moto Guzzi e Aprilia estate 2023: le promozioni valide solo ad Agosto 2023

Moto Guzzi V85 TT può essere vostra con 1.000 € di vantaggi. Essenziale, pratica e con tutto lo stile che ha reso grande Moto Guzzi. La V85 TT è pronta ad accompagnarti dal commuting quotidiano al viaggio avventuroso, senza perdere né comfort né prestazioni. La V85 TT può essere vostra anche con DreamRide Now, la soluzione con rate da 129 € (TAN 7,90%, TAEG 9,00%) al mese e dopo 3 anni potete decidere se tenerla, cambiarla o restituirla.

Personalizzate la Moto Guzzi V7 come desiderate, potete usufruire di 500 € di vantaggi per acquistare accessori originali o come supervalutazione dell’usato. Su Moto Guzzi V7, la moto dal perfetto mix tra classic style e tecnologia moderna, è disponibile DreamRide Now, la soluzione con rate da 99€ (TAN 7,90%, TAEG 9,24%) al mese.

Anche per la Moto Guzzi V9 potete usufruire di 500 € di vantaggi per acquistare accessori originali o come supervalutazione dell’usato. La V9 Roamer e V9 Bobber, capolavori dotati del mitico motore bicilindrico trasversale a V di 90°, sono pronti ad offrire a tutti i piloti un piacere di guida superiore e stile sempre ai massimi livelli. V9 Bobber e V9 Roamer possono essere vostre anche con DreamRide Now, la soluzione con rate da 129 € (TAN 7,90%, TAEG 9,06%) al mese.

Ha la tecnologia e contenuti di categoria superiore e le doti dinamiche di una vera enduro. Agile, leggera e prestazionale, con un formidabile istinto per l’avventura, su strada e fuoristrada: Aprilia Tuareg 660 può essere vostra con 1.000 € di vantaggi. Oppure potete acquistarla con la soluzione con rate da 159 € (TAN 7,90%, TAEG 9,04%) al mese.

Le offerte sono valide sul prezzo di listino consigliato franco concessionario per veicoli immatricolati dal 01/08/2023 al 31/08/2023 presso la rete di vendita ufficiale. La promozione prevede 1.000 € di vantaggi sulla gamma utilizzabili per l’acquisto di accessori originali o la supervalutazione del veicolo di proprietà. Non è cumulabile con eventuali ulteriori promozioni proposte dal concessionario.

