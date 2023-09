Offerte moto Kawasaki 2023: preparatevi a montare in sella alla vostra nuova Kawasaki. Fino a domenica 31 dicembre 2023 potrete acquistare i modelli più amati del momento con una supervalutazione dell’usato fino a 1.450 €.

Offerte moto Kawasaki 2023: le moto valide per la promo

Lo spirito Z trova la sua massima espressione nella Z900 2023 in perfetto stile Sugomi. Massima potenza, estrema maneggevolezza e controllo di trazione ridefiniscono il concetto di Supernaked. Fari full LED e strumentazione TFT a colori sono frutto di una tecnologia di ultima generazione. Z900 è stata creata per superare i limiti e dominare la strada. Sull’usato dato in permuta, chi acquisterà una Kawasaki Z 900 2023 potrà godere di una supervalutazione di 1.400 €.

Kawasaki Versys 1000 2023 è una moto che offre il massimo divertimento di guida su ogni tipo di strada. Da soli o in coppia, tra le curve in montagna o durante un lungo viaggio, l’incredibile combinazione tra il reattivo 4 cilindri in linea e una ciclistica avanzata è la giusta ricetta del puro divertimento. Sull’usato dato in permuta, chi acquisterà una Kawasaki Versys 1000 (S o SE) 2023 potrà godere di una supervalutazione di 1.450 €.

La Ninja 1000 SX 2023 ha un carattere unico e senza compromessi. Lo spirito Ninja è l’essenza del suo motore potente e grintoso mentre la sigla SX è sinonimo di Touring per poter viaggiare in pieno comfort ed accompagnarti ovunque. Dotata di un pacchetto tecnologico all’avanguardia, è la moto ideale per soddisfare la tua anima sportiva e quella desiderosa di mete lontane. Inoltre sull’usato dato in permuta, chi acquisterà una Kawasaki Ninja 1000 SX 2023 potrà godere di una supervalutazione di 1.300 €.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.