Vespa 946 10 Anniversario 2023: nata nel 2013 raccogliendo il testimone di un approccio umanistico alla progettazione, nella quale la figura umana è al tempo stessa artefice e focus dell’idea creativa, Vespa 946 è da ormai dieci anni l’archetipo della Vespa delle prossime generazioni.

Un capolavoro di manifattura italiana, divenuto ormai un vero e proprio oggetto da collezione, che prende forma in una linea produttiva dedicata, più simile ad un atelier di alta sartoria che a una catena di montaggio.

A dieci anni dalla nascita Vespa 946 debutta nello speciale allestimento 10 Anniversario, con una esclusiva colorazione dedicata che è una reinterpretazione in chiave moderna di una tonalità classica di Vespa, il verde. Fedele al suo ruolo di anticipatrice di tendenze, Vespa 946 10 Anniversario indossa una sfumatura morbida e vellutata, ma con una punta di acidità che la rende estremamente originale. Una tonalità che, non a caso, è emersa come trend delle collezioni moda primavera estate 2023 nelle Fashion Week di New York, Londra e Milano. Una colorazione perlata che a un primo sguardo appare pastello, ma poi acquista profondità una volta illuminata.

Tutti i dettagli di Vespa 946 10° Anniversario sono realizzati in una raffinata finitura brunita dai riflessi caldi, a cominciare dai cerchi ruota scomponibili, realizzati in lega di alluminio, le cui alette vogliono essere una citazione dello storico freno a tamburo che equipaggiò le prime Vespa. Il canale dei cerchi è invece verde, in tinta con la scocca. La sella in doppio rivestimento è nera con cuciture brunite, come le manopole rivestite e cucite a mano con ago e filo.

Vespa 946 10 Anniversario 2023: caratteristiche

Scocca portante in lamiera d’acciaio con elementi in alluminio: manubrio, supporto sella, pannelli laterali, parafango anteriore, supporti specchietti retrovisori.

Doppio freno a disco da 220 mm, sistema di frenata ABS a doppio canale, controllo elettronico di trazione ASR.

Grandi ruote da 12 pollici, cerchi scomponibili in lega di alluminio.

Motori 125 e 150 cc 3V a iniezione elettronica, contenimento di consumi ed emissioni al top della categoria.

Proiettore a Led con sistema di dissipazione del calore, luce posteriore e indicatori di direzione a Led, cruscotto multifunzione full LCD.

