Promo Kawasaki Z650RS: in omaggio il Kit Heritage

Nuova promozione per Kawasaki Z650RS, chi acquista la bicilindrica giapponese a prezzo di listino riceverà in omaggio il Kit Heritage, del valore commerciale di 505 euro.

Il cuore della moto è il famoso bicilindrico parallelo da 649 cm3 di Kawasaki, raffreddato a liquido, utilizzato nei modelli Z650 e Ninja 650. La Z650RS è dotata di frizione assistita e antisaltellamento.

La Z650RS è stata sviluppata per avere una risposta piena ai bassi e medi regimi, oltre alla caratteristica erogazione agli alti regimi, il motore ha una potenza di 68 CV ​​(50,2 kW) ed è disponibile anche in versione 35 kW per poter essere guidata dai possessori di patente A2.

La nuova Kawasaki Z650RS coniuga il fascino dello stile retrò con la tecnologia più moderna. Grafiche e colori ispirati agli anni ’70, classico faro tondo con tecnologia a Led, strumentazione analogica e motore bicilindrico, fanno di Kawasaki Z650RS un punto di riferimento nel segmento modern-classic, destinato a stupire tutti i motociclisti con il suo spirito Retrovolution.

Il prezzo è di 8.190 euro per la Metallic Spark Black e 8.340 euro per Candy Lime Green e per la Metallic Moondust Gray.

Promo Kawasaki Kawasaki Z650RS Kit Heritage

L’offerta speciale è valida fino a venerdì 30 giugno 2023 immatricolando una Z650RS con un pacchetto accessori composto da:

Griglia radiatore

Maniglione passeggero

Emblemi serbatoio

Cover indicatori

Protezione Serbatoio

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.