QJ Motor Italia 2023: Qianjiang Motorcycle, colosso delle due ruote di proprietà del gruppo Geely, debutta ufficialmente sul mercato motociclistico italiano con il suo nuovo marchio, QJ Motor. Svelati i modelli e i relativi prezzi che sono già disponibili. Sono 3 i segmenti in cui QJ Motor introduce le proprie motociclette: adventouring, naked stradali e cruiser.

Nel primo segmento troviamo il modello più atteso, ovvero SRT 800, declinato in versione stradale – con cerchio anteriore da 17″ – e in una versione più votata alla guida lontano dall’asfalto, la SRT 800X con cerchio anteriore da 19″. Per la categoria naked il modello che QJ Motor ha lanciato nel mercato italiano è la sportiva SRK 700, disponibile anche nelle versioni da 400cc e 125cc. Infine, il segmento cruiser vede la presenza della tanto facile quanto divertente SRV 300, una moto che vuole avvicinare i motociclisti più giovani a questo stile di guida, declinata anche nella più piccola versione da 125cc.

QJ Motor Italia 2023: SRT 800 / SRT 800X

La gamma Adventouring, composta dal modello SRT 800 e la sua variante 800X, è la soluzione di QJ Motor in grado di affrontare qualsiasi tipologia di tracciato, dalle strade asfaltate ai sentieri più impervi. Ogni dettaglio è stato pensato per l’avventura, senza compromessi: il bicilindrico in linea eroga una potenza di 76 cv, le forcelle, rigorosamente Marzocchi, assorbono ogni asperità del terreno mentre l’impianto frenante è il risultato della collaborazione degli ingegneri QJ Motor con Brembo, Bosch e Sunstar, progettato per garantire la massima prestazione e sicurezza ad ogni staccata.

Prezzo al pubblico SRT 800: 9.290 € F.C.

Prezzo al pubblico SRT 800X: 9.790 € F.C.

QJ Motor Italia 2023: SRK 700

La SRK 700 invece, si pone come la proposta più competitiva del segmento, grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo e le linee che la contraddistinguono, rendendola una moto aggressiva e compatta. Il bicilindrico in linea da 77 cv, il peso ridotto (solo 196kg in ordine di marcia) e il possente serbatoio rendono la SRK la streetfighter per eccellenza. Studiata in ogni dettaglio, al pilota non resta che dare gas e metterla alla prova.

Prezzo al pubblico: 6.490 € F.C.

QJ Motor Italia 2023: SRV 300

La Street Cruiser SRV 300 si presenta con linee da low rider unite ad un classico serbatoio a goccia: la “piccola” sportster con propulsore V-Twin da 37 Cv, ideale per chi si trova alle prime esperienze con il mondo delle due ruote, rappresenta il perfetto punto d’incontro tra i dettagli iconici delle classic intercontinentali (come il faro anteriore full Led) ed un’estrema affidabilità garantita da un sistema ABS con freni a disco sia all’anteriore che al posteriore. Una volta saliti in sella a questa cruiser, l’unica preoccupazione sarà la vostra prossima destinazione!

Prezzo al pubblico: 4.890 € F.C.

