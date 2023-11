La nuova Royal Enfield Himalayan 450 2024 monta l’innovativo motore Sherpa 450 raffreddato a liquido e vanta una serie di nuove caratteristiche tecnologiche integrate pensate per assicurare una touring experience senza confronti.

Royal Enfield vanta un legame unico con l’Himalaya, considerata casa spirituale e fonte di ispirazione creativa per il marchio. Il modello Himalayan originale è nato infatti prendendo spunto dalla sessantennale tradizione di esplorazione in moto dell’Himalaya.

Royal Enfield Himalayan 450 2024: caratteristiche

La nuova Himalayan 450 è stata progettata per adattarsi a tutte queste condizioni, grazie alla presa d’aria collocata in alto e a prova d’acqua, al telaio robusto, e alle barre portapacchi pronte a sopportare gli urti quando le cose non vanno come previsto.

La nuova Himalayan 450 mantiene tutto ciò che c’era di eccezionale nel modello originale e aggiunge maggiore tecnica dove il terreno lo richiede. Proprio come l’originale, la nuova Himalayan non vuole dominare il paesaggio e strappare il terreno con pneumatici aggressivi o un eccesso di potenza. È invece nata per adattarsi senza sforzo al terreno, allo stile di guida e agli elementi circostanti.

Tecnica, ma senza intimidire: questo è lo spirito dell’Himalayan. Grazie ai miglioramenti apportati a potenza, prestazioni e maneggevolezza, l’Himalayan 450 è una moto facile da guidare. L’eccellente equilibrio a bassa velocità, la nuova frizione leggera da azionare e la risposta fluida dell’acceleratore grazie al sistema Ride by Wire ne facilitano la guida sui sentieri stretti e nel traffico intenso. La sella regolabile permette di ottenere una sintonia perfetta con la moto e il TripperDash, facile da leggere e da usare, fornisce tutte le informazioni di cui si ha bisogno durante la guida.

La classica forma tonda offre la possibilità di passare dallo stile analogico tradizionale a un layout digitale. Il nuovo TripperDash offre la prima navigazione cartografica a piena mappa al mondo su display tondo con integrato il motore di Google Maps e indicazioni audio in più di 130 lingue. Il controller a joystick sull’interruttore di sinistra consente di controllare il quadro comandi, nonché musica, chiamate e messaggi come parte della connettività mobile. È possibile scegliere tra le modalità di guida Performance ed Eco, modificando la risposta dell’acceleratore tramite il sistema Ride by Wire. L’ABS posteriore può essere disinserito se si desidera un’esperienza offroad ancora più coinvolgente.

Il nuovo telaio offre prestazioni migliorate per adattarsi alla potenza extra del motore. Nel fuoristrada, la maggiore altezza da terra, la corsa delle sospensioni maggiorata e la grande coppia del motore rendono ogni percorso più facile. La potenza superiore del nuovo motore Sherpa 450 migliora la marcia su strada, ma anche le prestazioni ad alta quota. La nuova moto è più alta da terra per evitare di rimanere arenati nel fuoristrada e il sistema di navigazione chiaro e semplice elimina la necessità di un navigatore GPS separato sul manubrio.

Royal Enfield Himalayan 450 2024: motore

Fedele al carattere Royal Enfield, la nuova Himalayan 450 offre maggiore potenza, coppia ed eccellenti prestazioni anche ai bassi regimi. Con una potenza massima di 40,02 CV a 8.000 giri/min e una coppia massima di 40 Nm a 5.500 giri/min, il nuovo motore Sherpa da 452 cc produce il 90% della sua coppia dai 3.000 giri/min in su, assicurando un’erogazione di potenza stabile, per andare ovunque senza bisogno di essere portato all’estremo.

Questa caratteristica è particolarmente utile quando si salgono pendii scivolosi, e consente all’Himalayan 450 di trovare trazione dove altre moto slittano. Insieme con l’erogazione di coppia, queste prestazioni permettono una marcia comoda anche in due e con bagaglio. Il nuovo motore è di tipo a carter semi-secco in modo da massimizzare l’altezza da terra e mantenere una configurazione compatta.

Sherpa 450 è il primo motore Royal Enfield raffreddato a liquido e monta pompa dell’acqua integrata e radiatore a doppio passaggio per assicurare un raffreddamento ottimale, fondamentale quando si percorrono i terreni tecnici ad alta quota cui questa moto è destinata. Il nuovo cambio a sei velocità garantisce rapporti più flessibili e una marcia migliore sulle strade veloci, ed è gestito tramite una nuova frizione antisaltellamento assistita con azionamento a cavo, più leggera nell’innesto e quindi di maggiore durata.

La nuova Himalayan monta sospensioni a corsa lunga che le permettono di affrontare terreni più tecnici senza che il telaio rischi di impuntarsi al suolo. Il nuovo telaio a doppio trave in acciaio è stato progettato per offrire questi vantaggi nella marcia in fuoristrada, senza però rendere l’Himalayan troppo alta o minacciosa. Più rigido e resistente, il nuovo telaio migliora stabilità e prestazioni in curva e include una nuova forcella a steli rovesciati Showa, di tipo a cartuccia, progettata per funzionare in una vasta gamma di condizioni.

La Himalayan mantiene la collaudata combinazione con ruota anteriore da 21″ e posteriore da 17″, con cerchi in lega di alluminio di nuova concezione e pneumatici su misura per un’aderenza superiore, una manovrabilità che ispira fiducia e stabilità sia su strada che fuoristrada. Lo pneumatico posteriore più largo da 140/80 offre inoltre una migliore trazione e più sicurezza sull’asfalto e nel fuoristrada.

La nuova moto è più stretta tra le gambe per migliorarne il controllo in posizione alzata e offrire una presa salda a terra da seduti. La sezione posteriore del nuovo serbatoio carburante da 17 litri è stata snellita per offrire un appoggio più comodo alle ginocchia durante la marcia.

Gli accessori

Con oltre 30 nuovi accessori originali tra cui scegliere, sulla nuova Himalayan 450 ce n’è per tutti i gusti. I prodotti possono essere configurati in modo da creare due temi distintivi e ambiziosi: Adventure e Rally. Gli accessori Adventure si concentrano sulle capacità di lunga percorrenza della moto, con box bagagli in alluminio su misura, parabrezza Adventure più alto, sella Adventure e fari fendinebbia a LED.

Gli accessori Rally accentuano invece le capacità fuoristrada del modello, abbinando il parafango posteriore Rally alla sella Rally più sottile per conferire alla moto un aspetto e un assetto più aggressivi. Questo allestimento è compatibile con borse morbide senza rack e portapacchi posteriore, mentre i paramani Rally, il paracoppa e il parafaro offrono il massimo della protezione per i terreni più estremi.

