Royal Enfield Shotgun 650 Motoverse Edition è un omaggio alla cultura custom e al concept SG650, con il suo design neo-dystopico, e celebra le possibilità offerte dalle moto Royal Enfield di trasformarsi in tele per le menti più creative nel mondo delle due ruote.

L’edizione Motoverse della Shotgun 650 ha una carrozzeria personalizzata e dipinta a mano con moltissimi dettagli in neon. Ognuna di queste 25 motociclette è stata personalizzata nel corso di mesi, rendendola diversa da qualsiasi altra Royal Enfield.

Concepita come una roadster neo-retro, l’intento della Shotgun 650 è quello di liberarsi dai vincoli storici pur preservando il dna del marchio. La moto è così un armonioso connubio di tradizione e innovazione, con parti in alluminio meticolosamente realizzate che integrano in modo fluido l’estetica classica insieme ad una grafica moderna.

La Shotgun 650 Motoverse Edition si basa sul propulsore bicilindrico 650 cc, condividendo le sue radici con modelli come Continental GT, Interceptor 650 e Super Meteor 650. Tuttavia, si distingue per una serie di caratteristiche uniche che ne definiscono la personalità e l’estetica, come il telaio con pedane moderatamente avanzate, ruote di dimensioni specifiche e coperchi dei carter in nero lucido. La sella del passeggero è rimovibile, permettendo la trasformazione del veicolo a seconda delle necessità del conducente.

