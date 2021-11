Aprilia SR GT: ad Eicma 2021 lo scooter sportivo

Aprilia svela ad Eicma lo scooter SR GT che amplia la gamma per la mobilità prettamente urbana

Non solo Tuareg 660: Eicma 2021 è la vetrina di lancio anche per Aprilia SR GT, il primo scooter da “Urban Adventure” del marchio italiano, che propone come mezzo divertente per la guida giornaliera in città, pur essendo adatto a coprire anche percorrenze più lunghe, e anche a qualche percorso poco battuto. Merito di alcuni contenuti che prendono spunto dal mondo Enduro, in modo da rendere ApriliA SR GT un fedele compagno in (quasi) ogni contesto.

Lo scooter SR GT va ad allargare la gamma Urban Mobility di Aprilia, una linea di veicoli funzionali nati per accompagnare gli utenti nell’evoluzione della mobilità urbana, e pensati per viaggi quotidiani sicuri, semplici, ma con tutto lo spirito Aprilia.

Aprilia SR GT: lo spirito del marchio c’è tutto

Aprila SR GT si distingue per il grande manubrio naked in stile motociclistico che, insieme a una posizione di guida attiva, permette di avere un grande controllo. Allo stesso modo, lo scooter dispone di sospensioni a corsa lunga e una grande altezza da terra che permettono di superare in modo agile e veloce ogni ostacolo nella guida cittadina. Concludono un comparto tecnico ben studiato i pneumatici importanti, con disegno del battistrada “All terrain” che, come anticipato sopra, permettono di avventurarsi su ogni tipo di fondo.

























































Il design è tipicamente Aprilia, mentre le motorizzazioni disponibili sono due, ma sempre i-get: il primo è da 125 cc, il secondo da 200 per una maggiore potenza. Entrambe, però, godono di sistema Start & Stop, volto ad aumentare le performance.

Completa anche la tecnologia, come su ogni prodotto del Gruppo Piaggio: i fari sono full LED, mentre la strumentazione LCD permette di avere tutte le informazioni su veicolo e viaggio, sempre selezionabili con il pulsante “Mode” sulla tastiera-comandi a sinistra.

Come optional, c’è possibilità di collegare lo smartphone tramite Bluetooth e di avere il sistema di connettività “Aprilia Mia“, che sulla strumentazione permette di avere notifiche relative alle chiamate e ai messaggi, e in generale permette di gestire le telefonate con apposito pulsante e ancora di sfruttare i comandi vocali dello smartphone per chiamare o ascoltare la musica.

Agile e leggero

Aprilia SR GT pesa 144 kg a serbatoio pieno nella versione 125 cc, che diventano 148 kg nella versione 200. Dispone di cerchi in lega leggera da 14 pollici all’anteriore, e da 13 al posteriore. Questo lo rende particolarmente agile nell’uso quotidiano, e la distanza minima dal suolo di 175 mm, un unicum nel suo segmento, gli permette di superare anche i dossi e i dislivelli senza difficoltà.

Per quanto riguarda l’autonomia, grazie al serbatoio di 9 litri lui riesce a percorrere circa 350 km. Sottosella, un vano da 25 litri riesce a contenere un casco integrale, mentre tra i numerosi accessori spicca un bauletto in alluminio da 33 litri.

—–

