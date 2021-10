Passa 19 volte davanti all’autovelox coprendo la targa: 6.000 € di multe e patente sospesa 5 volte

E' riuscito ad accumulare 5 sospensioni della patente in una volta sola...

Chi fa troppo il furbo alla fine ci lascia la patente. E’ successo in provincia di La Spezia, dove un uomo aveva deciso si infischiarsene dell’autovelox, passando davanti a tutta velocità. Pensava di poter sonni tranquilli, anche perché avendo coperto parte della targa con un casco, credeva di essere immune alle regole del Codice della Strada.

Invece no. La Polizia Locale visiona i video delle telecamere, che ormai lo riprendevano quotidianamente, raccoglie il guanto di sfida, e dopo ricerche accurate riesce a rintracciarlo. Si tratta di un cinquantenne che aveva accumulato già parecchi verbali per eccesso di velocità non pagati.

Come poteva finire? L’uomo viene convocato al comando della Polizia Locale, e prova a dare la colpa della guida a figlio e nipote. Niente da fare, perché per nulla impietositi gli agenti presentano il conto allo scoterista: 5.909 euro di multe, decurtazione di 69 punti della patente e 5 sospensioni della patente di guida. Non solo, perché è stato inoltre denunciato per occultazione della targa dello scooter. Un bel record…

