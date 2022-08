Lifan E3 è lo scooter elettrico da 1.337 € con ecobonus

Solo 1.337 € per lo scooter elettrico Lifan E3. Un prezzo pazzesco grazie all’ecobonus 2022 per lo scooter presente da tempo nel panorama italiano. Arriva dalla Cina ed è prodotto da Lifan Moto, una tra le aziende più grandi e importanti della Cina.

Scorrendo le caratteristiche principali, Lifan E3 utilizza un battery pack agli ioni di litio di ultima generazione con una capacità di 1.440 Wh. Servono sei ore per una ricarica completa, che garantisce fino a 80 chilometri di autonomia.

A garanzia di qualità, lo scooter elettrico di Lifan monta un motore Bosch da 1900 W, che permette di raggiungere la velocità massima di 45 Km/h.

Lifan E3 offre tre modalità di guida, per assecondare le esigenze del conducente e migliorare l’efficienza della batteria. La prima modalità è all’insegna del risparmio energetico, per aumentarne l’autonomia; la seconda è una via di mezzo tra durata e velocità; la terza, infine, è per quei guidatori che non hanno fretta di ricaricare e che vogliono invece andare più veloci.

Chi è Lifan?

Lifan nasce nel 1992 a Chongqing, una delle più grandi metropoli della Cina centro-meridionale. Oggi Lifan è una grande realtà in grado di sfruttare le innovazioni in campo energetico per sviluppare, produrre e vendere automobili, motocicli, scooter elettrici e motori di nuova generazione. Lifan è importata in Italia da Take Over srl società del Gruppo Padana Sviluppo che importa marchi come Kymco e Voge.

Listino prezzi Lifan E3 con l’ecobonus 2022

Ricordiamo che i nuovi incentivi sono dedicati a tutti coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L e riconoscono un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000. Il contributo è ancora più vantaggioso nel caso si rottami un veicolo; in questo caso, infatti, l’incentivo aumenta al 40% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 4.000.

Non solo: acquistando un Lifan si ha anche diritto all’esenzione del pagamento del bollo per 5 anni e si riducono i costi dell’ assicurazione Rc rispetto a quelli dei mezzi termici.

Vediamo allora il listino prezzi di Lifan E3 nei diversi casi previsti, con e senza ecobonus o rottamazione.

Prezzo di acquisto IVA compresa franco concessionario 1.990,00 €

Ecobonus 30% senza rottamazione 489,35 € – Prezzo finale di acquisto 1.500,65 €

Ecobonus 40% con rottamazione 652,46 € – Prezzo finale di acquisto 1.337,54 €

La rottamazione è però a carico del cliente.

